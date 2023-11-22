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Троих подозреваемых по делу об отравлении наркотиками в Астрахани арестовали

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Троих подозреваемых по делу об отравлении наркотиками в Астрахани арестовали. Об этом 22 ноября сообщает корреспондент «Известий» из зала Советского районного суда города.

«Советским районным судом города Астрахани удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении лиц, подозреваемых в сбыте опасных для жизни синтетических наркотических средств, причастных к массовому отравлению наркопотребителей в Астрахани», — постановил суд.

Каждому из трех ранее задержанных полицией иностранных граждан определен срок содержания под стражей продолжительностью два месяца.

На вопрос съемочной группы «Известий» признает ли он вину, один из арестованных — Хусейн Мамадинов — ответил отрицательно. Он также заявил, что его подставил наркоконтроль.

В свою очередь, другой арестованный — Нурланбег Миркадыр — на вопрос о том, понимали ли они, какое вещество распространяют, ответил отрицательно. Он также заявил, что их подставили.

20 ноября три человека погибли в результате отравления наркотиками в Астрахани. В региональном минздраве тогда сообщили, что госпитализированы 19 человек, шесть из которых поступили в тяжелом состоянии, еще 11 были помещены в общие палаты.

По предварительным данным, пострадавшие употребили один и тот же наркотик. Достоверно вещество, которым отравились астраханцы, не установлено. Как сообщали источники «Известий», речь может идти о метадоне.

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МВД опубликовало видео с допросом в отделении полиции граждан Киргизии, Узбекистана и Таджикистана, которых подозревают в распространении метадона в Астрахани. Один из них рассказал, как он помогал сбывать наркотик.

Также по факту случившегося возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 228. 1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Позднее в региональном УМВД сообщили, что организатор и оператор нелегального интернет-магазина, где покупали наркотики отравившиеся жители Астрахани, находятся за границей.

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