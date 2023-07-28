Путин указал на готовность России обсуждать острую украинскую проблему

Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 28 июля, указал на остроту украинской проблемы и готовность России обсуждать ее. Об этом он заявил, выступая на пленарном заседании саммита Россия-Африка в Санкт-Петербурге.

«Украинская проблема — острая, мы не уходим от обсуждения этого кризиса», — сказал он.

Президент также отметил, что Россия с уважением относится к мирным инициативам Африки по Украине и внимательно их рассматривает. Он добавил, что если раньше посреднические миссии были монополизированы, теперь и африканские страны готовы помогать в решении проблем.

По словам российского лидера, инициативы ряда африканских стран по Украине свидетельствует об усилении позиций континента на международной арене.

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