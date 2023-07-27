Число погибших в результате теракта у мечети в Дамаске возросло до пяти
Число погибших в результате теракта у мечети в Дамаске возросло до пяти, а число пострадавших возросло с 15 до 46. Об этом в четверг, 27 июля, сообщил телеканалу Al Ikhbaria министр здравоохранения Сирии Хасан аль-Габбаш.
«К месту происшествия было сразу направлено 11 карет скорой помощи, примерно 20 раненым была оказана помощь на месте, еще 26 доставлены в больницы», — приводит слова министра ТАСС. Он уточнил, что среди погибших и пострадавших есть женщины и дети.
Состояние нескольких пострадавших оценивается как тяжелое.
О теракте у шиитской мечети Сейида-Зейнаб в Дамаске стало известно ранее в этот день. По данным правоохранителей, бомба находилась в припаркованном такси.