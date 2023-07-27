Один человек погиб и 15 пострадали при теракте у мечети в Дамаске
Теракт произошел на юге Дамаска около шиитской мечети Сейида-Зейнаб, погиб один человек и пострадали 15. Об этом 27 июля сообщил на своем сайте телеканал Al Mayadeen.
Число жертв может возрасти, учитывая характер травм. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое. Среди раненых есть женщины и дети.
По данным правоохранителей, бомба находилась в припаркованном такси.
Ранее, 25 июля, при подрыве мотоцикла у этой мечети получили ранения два человека.
До этого, 22 июня, два человека погибли, еще трое пострадали во время террористической атаки на провинцию Хама в Сирии.