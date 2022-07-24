Два человека погибли в результате теракта в Сирии
Два человека погибли, еще 13 мирных жителей получили ранения в результате теракта в сирийском городе Эс-Сукейлабия. Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии капитан 1 ранга Евгений Герасимов.
«24 июля в городе Эс-Сукейлабия провинции Хама во время церемонии открытия храма «Айя-София» боевиками незаконных вооруженных формирований совершен террористический акт с применением беспилотного летательного аппарата кустарного производства», — сказал он.
Отмечается, что теракт был осуществлен путем подрыва беспилотника кустарного производства. При этом российские военнослужащие не пострадали.
Ранее, 22 июля, сообщалось, что трое сирийских военнослужащих погибли, еще семеро получили ранения в результате авиаудара со стороны Израиля по Дамаску.
До этого, 12 июля, президент США Джо Байден заявил, что ликвидация лидера группировки «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) в Сирии значительно сокращает возможности этой террористической организации планировать акции и действовать в регионе.
В этот же день центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что американские военные ударом с воздуха ликвидировали на северо-западе Сирии — Махера аль-Агала — одного из пятерки крупнейших главарей ИГ. Сообщалось, что он отвечал за активное развитие сетей ИГ за пределами Ирака и Сирии.
Между тем президент России Владимир Путин 19 июля призвал навсегда покончить с присутствием в Сирии ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) и другими экстремистскими группировками.