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Байден указал на сокращение возможностей ИГ в Сирии после ликвидации их лидера

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Ликвидация лидера группировки «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) в Сирии значительно сокращает возможности этой террористической организации планировать акции и действовать в регионе. Об этом заявил 12 июля президент США Джо Байден.

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Ранее во вторник центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что американские военные ударом с воздуха ликвидировали на северо-западе Сирии — Махера аль-Агала — одного из пятерки крупнейших главарей ИГ. Сообщалось, что он отвечал за активное развитие сетей ИГ за пределами Ирака и Сирии.

«Его смерть лишает (террористов. — Ред.) возможности действовать и значительно снижает способность ИГИЛ планировать, обеспечивать ресурсами и проводить свои операции в регионе. И, как и февральская операция США, в ходе которой был ликвидирован главный лидер ИГИЛ, она посылает мощный сигнал всем террористам, которые угрожают нашей родине и нашим интересам во всем мире», — заявил Байден. Его обращение опубликовано на сайте Белого дома.

До этого, 3 февраля, Байден сообщил, что Вооруженные силы США уничтожили в Сирии главаря ИГ Абу Ибрагиме аль-Хашими аль-Курайши.

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