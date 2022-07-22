Трое сирийских военных погибли в результате авиаудара по Сирии

Трое сирийских военнослужащих погибли, еще семеро получили ранения в результате авиаудара со стороны Израиля по Дамаску. Об этом в ночь на пятницу, 22 июля, сообщило минобороны Сирии.

«Противник в лице Израиля нанес авиаудар со стороны оккупированных сирийских Голан. В результате агрессии погибли три солдата и еще семь получили ранения», — говорится в заявлении, которое цитирует агентство France-Presse.

Ранее в этот день стало известно, что столица Сирии Дамаск и ее окрестности подверглись воздушной атаке. По данным государственного агентства SANA, системы противовоздушной обороны Сирии отразили предполагаемый израильский налет.

До этого, 2 июля, сообщалось, что минимум два мирных жителя пострадали в результате ракетных ударов израильской армии по сирийской провинции Тартус. Отмечалось, что Израиль выпустил несколько ракет со стороны Средиземного моря по птицефабрикам.

Между тем взлетно-посадочные полосы международного аэропорта Дамаска 11 июня были выведены из строя в результате израильских авиаударов. Как сообщили в министерстве транспорта Сирии, израильские удары привели к повреждению в нескольких местах взлетно-посадочных полос, навигационного освещения и здания одного из терминалов.

Месяцем ранее вооруженные силы Израиля нанесли ракетный удар по окрестностям города Хадера в сирийской провинции Эль-Кунейтра. Тогда о пострадавших не сообщалось.