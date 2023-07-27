Путин пожелал президенту Зимбабве успехов на предстоящих выборах в августе

Президент РФ Владимир Путин 27 июля в ходе встречи с лидером Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой пожелал ему успехов на предстоящих выборах в августе.

«Знаем, что в вашей стране скоро состоятся очередные всеобщие выборы. Уверен, они пройдут в соответствии с национальными и международными стандартами. Я хотел бы пожелать вам и возглавляемой вами партии успехов», — сказал Путин.

Президентские и парламентские выборы в Зимбабве пройдут 23 августа. Предыдущее голосование проходило в 2018 году.

Ранее в этот день Путин в своем выступлении на саммите Россия – Африка рассказал, что в ближайшие 3–4 месяца РФ будет готова предоставить некоторым странам Африки, в том числе Зимбабве, по 25–50 тыс. т зерна.

Также 27 июля исполняющий обязанности гендиректора Национального геопространственного и космического агентства Зимбабве Пианос Гвеме заявил, что республика заинтересована в том, чтобы стать технологическим хабом в космической сфере. Для этого агентство страны давно работает с «Роскосмосом», имеет программы стипендий с 2021 года и проводит совместные исследовательские работы.