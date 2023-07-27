ВС РФ нанесли удары по аэродромам и пунктам управления ВСУ

Российские военные нанесли удары по аэродромам, пунктам управления и дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 27 июля, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге.

Также были нанесены удары по сборочным цехам и по местам хранения беспилотных катеров и ракет, вооружения и военной техники, поступивших из США и европейских стран.

«Цель достигнута, назначенные объекты поражены», — сказал Конашенков.

Он также заявил, что ударами авиации и огнем артиллерии было нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Невского в Луганской Народной Республике (ЛНР), Торского и Серебрянки в Донецкой Народной Республике (ДНР).

По его словам, противник потерял на данном направлении до 185 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три пикапа, две гаубицы Д-30, а также самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика».

Помимо этого, в районе населенного пункта Ямполь в ДНР российскими силами был уничтожен склад боеприпасов 100-й бригады территориальной обороны Украины.

Днем ранее сообщалось, что разведчики Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ уничтожили самоходную гаубицу М777 на артемовском направлении. Кадры боевой работы российских военнослужащих публиковали «Известия». На видео можно рассмотреть гаубицу М777 производства США, которая стоит в лесополосе. Ее экипаж производит выстрелы. Российские военнослужащие точным ударом поражают боевую машину противника.

24 июля Минобороны РФ сообщило о том, что противотанковый расчет ВДВ уничтожил опорный пункт и склад с боеприпасами ВСУ на артемовском направлении. На месте бойцы осуществляли пуски управляемых ракет из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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