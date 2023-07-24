Противотанковый расчет ВДВ уничтожил опорный пункт националистов

Противотанковый расчет Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожил опорный пункт и склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском направлении. Об этом 24 июля сообщает Министерство обороны.

Мобильные группы десантников передвигаются на квадроциклах, оснащенных противотанковым ракетным комплексом (ПТРК). Получив задачу, они оперативно выдвигаются в указанный район.

На месте бойцы осуществляют пуски управляемых ракет из ПТРК «Корнет», а затем немедленно сворачиваются и меняют позицию, чтобы не попасть под ответный огонь со стороны подразделений ВСУ.

Очередную цель — укрепления националистов в лесопосадке — наблюдатели обнаружили с помощью средств объективного видеоконтроля. Десантники успешно ликвидировали опорный пункт и личный состав противника, попав снарядом в боекомплект для ствольной артиллерии.

«Главная наша задача — на особо важных танкоопасных направлениях отражать атаки противников. <…> Там, где не достают наши карды, снайпера, мы можем на 6–7 км попасть в форточку и, соответственно, помочь штурмующим подразделениям», — рассказал командир противотанковой батареи парашютно-десантного полка с позывным Щит.

Накануне стало известно, что российские военнослужащие дали отпор ВСУ на лисичанском, соледаро-артемовском, александро-калиновском и марьинском направлениях. Армейская авиация и расчет противотанкового ракетного комплекса мотострелков 3-го армейского корпуса уничтожили три вражеских танка в районах населенных пунктов Богдановка, Клещи.

Кроме того, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что за сутки потери украинской армии составили около 370 военнослужащих, 24 автомобиля, шесть боевых бронированных машин, две артиллерийские системы М777 производства США, также была уничтожена самоходная гаубица «Гвоздика».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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