Военные группировки войск «Южная» отразили 14 атак Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В результате слаженных ударов авиации и огня артиллерии подавлены атаки противника в районах Белогоровки, Майорска, Веселого, Водяного, Северного и Клещеевки.

Помимо этого, российские военнослужащие нанесли поражения позициям ВСУ в районах населенных пунктов Веселое и Белогогровка.

За минувшие сутки потери украинской армии составили около 370 военнослужащих, 24 автомобиля, шесть боевых бронированных машин, две артиллерийские системы М777 производства США, а также была уничтожена самоходная гаубица «Гвоздика».

Кроме того, бойцы разбили три склада боеприпасов 22-й, 24-й и 54-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Спорное, Дзержинск и Ступочки в ДНР.

На краснолиманском направлении в течение суток военными группировки «Центр» подавлены шесть атак противника в районах населенных пунктов Нововодяное и Кармазиновка Луганской Народной Республики.

Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов заявил, что ВС РФ отразили три атаки ВСУ на запорожском направлении. Кроме того, были уничтожены танки, БМП и живая сила ВСУ.

Днем ранее начальник пресс-центра группировки войск «Восток» подполковник Олег Чехов сообщил, что российская авиация поразила более 10 мест скопления украинских боевиков на запорожском направлении, в частности, в районах Пятихатки, Роботино и Приютное.

До этого, 21 июля, российские военные пресекли деятельность украинских диверсионно-разведывательных групп около села Торское в ДНР, а также в районе Приютного в Запорожской области и Новоселовского в ЛНР. Они уничтожили два склада боеприпасов 23-й механизированной бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в Запорожской области.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».