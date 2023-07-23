ВС РФ отразили три атаки ВСУ на запорожском направлении

Российские бойцы отбили атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом в воскресенье, 23 июля, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов.

«Средствами воздушной разведки вскрыта и огнем артиллерии уничтожена разведгруппа противника в районе Луговского, а также буксируемая гаубица «Мста-Б» в районе Темировки. Отражены три атаки противника в направлении Работино. Уничтожены танки, БМП и живая сила ВСУ, в том числе с применением тяжелых огнеметных систем «Солнцепек», — заявил он.

Кроме того, по словам Чехова, около Малой Токмачки расчеты противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) уничтожили несколько единиц военной техники с личным составом ВСУ. Под Новоданиловкой и к северу от Приютного были нанесены авиаудары по арсеналу и местам скопления националистов. Также с помощью зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Оса» удалось сбить вражеский беспилотник «Фурия».

Днем ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что На южнодонецком и запорожском направлениях «Восточная» группировка в течение суток отразила три атаки противника, уничтожила до 190 военных ВСУ и 13 единиц техники, а также пресекла деятельность двух диверсионных групп.

Глава пресс-центра Чехов заявил также 22 июля, что на южнодонецком направлении служащие «Востока» при поддержке артиллерии ликвидировали две разведгруппы ВСУ к западу от Макаровки. В ходе контрбатарейной борьбы подавили минометный расчет около Урожайного, уничтожили гаубицц «Мста-Б» рядом с Великой Новоселкой, а также станцию контрбатарейной борьбы в районе Водяного.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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