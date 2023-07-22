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Российская авиация поразила более 10 мест скопления боевиков ВСУ

Авиация ВС РФ поразила более 10 мест скопления боевиков ВСУ в Запорожской области
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Фото: РИА Новости
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Российская авиация поразила более 10 мест скопления украинских боевиков на запорожском направлении, сообщил «РИА Новости» 22 июля начальник пресс-центра группировки войск «Восток» подполковник Олег Чехов.

«Штурмовой и армейской авиацией поражены свыше 10 мест скопления живой силы и техники ВСУ в районах Пятихатки, Роботино и Приютное», — сказал он.

На этом же направлении огнем артиллерии сорвана попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести ротацию боевиков в районе Новодаровки. Ликвидирована разведгруппа противника в районе Мирного. Там же артиллеристы уничтожили украинский минометный расчет.

Кроме того, российские военные отразили атаку в направлении Роботино. Уничтожены танки, боевые бронированные машины, минометный расчет и живая сила ВСУ. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожена буксируемая гаубица в районе Червоной Криницы.

На южнодонецком направлении, добавил Чехов, бойцы группировки при поддержке артиллерии ликвидировали две разведгруппы ВСУ в районе западнее Макаровки. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены минометный расчет восточнее Урожайного, гаубица «Мста-Б» в районе Великой Новоселки, а также станция контрбатарейной борьбы в районе Водяного.

Чехов сообщил, что расчет ЗРК «Оса» сбил два беспилотника «Фурия», еще два — «Валькирия».

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Накануне сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) РФ пресекли деятельность украинских диверсионно-разведывательных групп около села Торское в ДНР, а также в районе Приютного в Запорожской области и Новоселовского в ЛНР. Также были уничтожены два склада боеприпасов 23-й механизированной бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в Запорожской области.

20 июля начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что авиация РФ нанесла удары по штурмовым группам ВСУ в ЛНР. Кроме того, на краснолиманском направлении экипажи штурмовиков Су-25 нанесли удары неуправляемыми ракетами по районам сосредоточения живой силы и огневых средств ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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