Разведчики Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили самоходную гаубицу М777 на артемовском направлении. Кадры боевой работы российских военнослужащих в зоне спецоперации на Украине появились в распоряжении «Известий».

На видео можно рассмотреть гаубицу М777 производства США, которая стоит в лесополосе. Ее экипаж производит выстрелы.

Российские военнослужащие точным ударом поразили боевую машину противника, присланную Вооруженным силам Украины (ВСУ) коллективным Западом.

Ранее, 24 июля, Минобороны РФ сообщило о том, что противотанковый расчет ВДВ уничтожил опорный пункт и склад с боеприпасами ВСУ на артемовском направлении. На месте бойцы осуществляли пуски управляемых ракет из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет».

До этого, 23 июля, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что за сутки потери украинской армии составили около 370 военнослужащих, 24 автомобиля, шесть боевых бронированных машин, две артиллерийские системы М777 производства США, также была уничтожена самоходная гаубица «Гвоздика».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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