Высокие отношения: как гипертония влияет на продолжение рода

Индийские медики озабочены влиянием гипертонии на репродуктивное здоровье. Они считают, что это обстоятельство часто упускается из виду, когда речь идет о фертильности, — способности организма воспроизводить здоровое потомство. Между тем и российские врачи обращают внимание на то, что гипертония способна отразиться на продолжении рода. С чем это связано и как в буквальном смысле держать руку на пульсе, чтобы противостоять нежелательным последствиям, — в материале «Известий».

Под давлением

Обычно в медицинских кабинетах речь идет о том, что артериальная гипертензия прежде всего может привести к различным сердечно-сосудистым осложнениям. Но ученые из Дели настаивают на том, что высокое давление оказывает существенное воздействие и на воспроизводство потомства. Харита Маннем, консультант по фертильности, отмечает в интервью индийским изданиям, что гипертония способна ухудшить фертильность как у мужчин, так и у женщин.

« У мужчин высокое кровяное давление может привести к эректильной дисфункции из-за нарушения притока крови к области половых органов. Это также способно вызвать снижение количества и подвижности сперматозоидов, что приводит к снижению фертильности. У женщин гипертония может нарушить нормальное функционирование репродуктивной системы, что приведет к нарушениям менструального цикла и снижению фертильности. Это также способно увеличить риск осложнений во время беременности, таких как преэклампсия, гестационный диабет и преждевременные роды », — цитирует доктора Хариту Маннем издание «Хиндустан Таймс».

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

По словам индийского врача, неконтролируемое высокое кровяное давление способно ограничивать приток крови к плаценте, что провоцирует недостаточное поступление кислорода и питательных веществ к развивающемуся ребенку. «Это может привести к задержке роста, низкой массе тела при рождении и аномалиям развития», — подчеркивает доктор.

Специалист из Дели также считает, что гипертония увеличивает риск сексуальной дисфункции и снижает либидо как у мужчин, так и у женщин. «Хронический стресс и усталость, связанные с высоким кровяным давлением, могут значительно повлиять на сексуальное желание и работоспособность, тем самым воздействуя на общее сексуальное удовлетворение », — говорит Харита Маннем.

Справка «Известий» Согласно действующим нормативам, артериальное давление (АД) здорового человека в покое не должно превышать значений: 120/70 – 130/80 — для людей в возрасте 20–40 лет, 140/90 — в возрасте 40–60 лет и 150/90 — для пациентов старше 60 лет.

Под контролем

Плохое кровоснабжение мужских половых органов действительно способно привести к тому, что у человека могут появиться проблемы с зачатием, считает акушер-гинеколог Любовь Ерофеева.

— Первыми мишенями при гипертонической болезни являются капилляры. Их много не только в конечностях, мозге, почках, сетчатке глаза, но и в половых органах, в частности, в тестикулах. При сужении капилляров кровоснабжение в семенниках нарушается, что и влияет на выработку сперматозоидов , — поясняет эксперт.

Психотерапевт, сексолог Алексей Вилков отмечает, что гипертония и связанный с нею атеросклероз действительно влияют на сексуальную сферу мужчин, что приводит к фертильной дисфункции — нарушению эрекции.

— Также может возникнуть тревога, депрессивные переживания, снижение либидо и отказ от интимной близости, что в целом снижает качество жизни. Не стоит забывать, что мужчины переживают артериальную гипертензию тяжелее, чем женщины, потому что у них всегда выше риск инсульта, инфаркта и гипертонического криза, — комментирует сексолог.

Фото: ТАСС/Олег Елков

Алексей Вилков советует обращаться за помощью к терапевтам, кардиологам и неврологам, чтобы не пропустить риск развития инсульта или инфаркта.

Кардиолог клинико-диагностического центра «Медси» на Солянке (Москва), врач высшей квалификационной категории Ирина Волкова считает, что на репродуктивную функцию могут влиять некоторые препараты, использующиеся для лечения гипертонической болезни или ее осложнений. В списке проблем — инсульты, прогрессирующий атеросклероз артерий сердца, аорты и ее ветвей и другие недуги.

— При гипертонической болезни важно подобрать правильное лечение и достичь оптимального уровня артериального давления, чтобы избежать осложнений. Кстати, современные лекарственные препараты, которые используют наши врачи, не влияют на потенцию, — подчеркивает Ирина Волкова.

Головная боль в качестве отговорки при отказе от интимной близости — вовсе не бородатый анекдот.

— Повышение уровня артериального давления может сопровождаться разными симптомами, в том числе и головной болью, а это случается в равной степени и с женщинами, и с мужчинами. При этом обоим будет не до интимного общения. Если болит голова, то измерьте артериальное давление и примите меры к его снижению. И тогда жизнь наладится, — продолжает кардиолог.

Берегите женщин

Повышение артериального давления на любом сроке беременности представляет опасность и для ребенка, и для матери, считает Ирина Волкова. Повышенный уровень АД может быть проявлением осложнения течения беременности, а может иметь хроническое течение, возникшее до наступления беременности. В обоих случаях требуется наблюдение акушера-гинеколога совместно с терапевтом или кардиологом.

Акушер-гинеколог Любовь Ерофеева подтверждает: при наличии гипертонической болезни беременность может протекать с нежелательными особенностями. Чаще всего появляются сердечно-сосудистые осложнения либо токсикоз. Это так называемые комбинированные факторы риска. Поэтому для беременных жизненно необходимо контролировать артериальное давление, а также следить за весом. По словам акушера-гинеколога, многое зависит от стадии артериальной гипертензии и того, корректируется ли заболевание лекарствами.

— Если беременность протекает таким образом, что гипертоническая болезнь не поддается какой-то коррекции, то плод хуже развивается. К сожалению, порой врачам приходится принимать решение о прерывании беременности, потому что здоровье матери может пострадать очень серьезным образом, — рассказывает акушер-гинеколог.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Положительный момент в том, что для коррекции давления беременным подходят многие препараты, однако назначать их в каждом конкретном случае должен врач. Только специалист способен решить, какое лекарство поможет маме и не навредит здоровью будущего ребенка. Учитывается, что с 9–10-й недели беременности развивается плацента — временный орган, который обеспечивает питание, защиту и поддержку плода. Плацента служит своеобразным барьером — не пропускает в развивающийся организм нежелательные вещества. Надо только знать, какие именно препараты остановят этот барьер. Попаданию нежелательных компонентов препятствует и то обстоятельство, что у плода со временем развивается собственная кровеносная система, независимая от материнской.

Если объяснять простыми словами, то гипертоническая болезнь проявляется резким сужением сосудов, о чем и свидетельствуют высокие цифры артериального давления. Поэтому врачи делают ставку на препараты, главная задача которых — расслабить сосудистую стенку, убрать спазм, удалить лишнюю воду из организма , разъясняет эксперт.

В большинстве случаев, чтобы дело не дошло до применения лекарств, женщинам необходимо просто отрегулировать питание и режим дня. В частности, следует свести к минимуму употребление соли либо заменить эту добавку органическими кислотами типа лимонной. По словам акушера-гинеколога, сама соль не должна содержать натрий, поскольку этот элемент задерживает жидкость в организме. Поэтому при гипертонической болезни иногда одним из компонентов терапии являются диуретики, то есть мочегонные препараты.

— Важно также следить за психоэмоциональной сферой. Женский организм подвержен эмоциональным всплескам. Он лабильный и находится в готовности реагировать на стресс сужением сосудов, а высокое давление создает предпосылки для нарушения менструального цикла, — комментирует Любовь Ерофеева.

Надо ли бороться со стрессом

Будущим мамам и папам просто необходимы крепкие нервы. Существует прямая связь между гипертонией и психическим здоровьем , считает Людмила Нугаманова, психиатр высшей категории реабилитационного центра Клиники доктора Исаева «Двойной Диагноз». В алгоритмах развития гипертонической болезни задействованы стрессогенные факторы, запускающие ряд механизмов адаптации, которые на каком-то этапе становятся патологическими, что и способствует развитию гипертонической болезни.

— Повышение давления не всегда патологично. Природой в нас «зашит» этот механизм для быстрого действия, как ответ на стрессовый фактор. В экстремальной ситуации артериальное давление повышается, например, для того, чтобы напасть или убежать. Важно также, чтобы кровоток работал быстро и энергично. Другое дело, когда этот механизм становится патологическим и застревает в порочном круге, когда один отрицательный фактор влечет за собой действие других, — комментирует Людмила Нугаманова.

Фото: TASS/imago-images.de/Monkey Business

По словам эксперта, при частом стрессе у человека активируется симпатическая нервная система, которая отвечает за частоту дыхания, учащение пульса, быстроту движений. Но это один из механизмов развития гипертонической болезни . В надпочечниках вырабатываются физиологически активные вещества катехоламины (адреналин и норадреналин), а в почках активизируются бета-рецепторы, которые вырабатывают ренин — компонент, суживающий сосуды.

— Таким образом, активизируется ренин-ангиотензин-альдостероновая система, отвечающая за регуляцию давления в организме. Это, в свою очередь, опять приводит к активации симпатической нервной системы, и всё начинается заново. Если круг закрепляется, то образуется склонность организма и сосудистой системы к реакции повышения давления на регулярной основе, — разъясняет психиатр.

Поэтому если возникает стресс, то и повышается артериальное давление. И наоборот: чем больше цифры на тонометре, тем человек болезненнее реагирует на стресс. При повышенном артериальном давлении люди становятся нервными и возбудимыми, но это лишь реакция организма на возникающий стрессовый фактор.

— Органом-мишенью для гипертонической болезни является головной мозг, поэтому гипертоники могут не усваивать всю информацию должным образом. Когда повышается давление, то растет напряжение стенок сосуда. Активируются повреждающие факторы, которые изменяют эту стенку, делая ее менее эластичной и более хрупкой. Особенно это касается мелких сосудов или капилляров, которые снабжают головной мозг, — продолжает Людмила Нумаганова.

Если сосуд становится неполноценным, возникает ишемия — мозг недополучает питательных веществ и кислорода. Из-за этого снижается концентрации внимания, нарушается память, уменьшается темп мышления.

По словам Алексея Вилкова, если гипертония влияет на когнитивные способности, то у людей уменьшается общая активность, возникает усталость, им становится сложнее концентрироваться на работе. Это может свидетельствовать о формировании энцефалопатии — проблемах с головным мозгом, которые возникают при нарушении кровоснабжения тканей, нехватке кислорода и в конечном счете приводят к гибели клеток нервной ткани.

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

— В запущенных случаях, когда гипертоническая болезнь обретает органический характер и сосуды изменяются достаточно серьезно, становятся ломкими, это приводит к значительным изменениям и к энцефалопатии. На этом этапе возникает риск ишемических инсультов, когда сосуд отламывается и начинает кровоточить, а содержимое сосуда выливается в вещество мозга. Если таких очагов много, то мозг начинает хуже функционировать, — комментирует Людмила Нумаганова.

При этом эксперт не рекомендует совсем избегать стрессов, потому что они тоже необходимы для человеческой психики .

— Важно формировать стрессоустойчивость. Это важно, потому что таким образом мы можем влиять на патогенез гипертонической болезни, разорвать порочный круг, который запускает стрессогенный фактор и влияет на механизм происхождения гипертонической болезни, — комментирует психиатр.

Если не получается самостоятельно противостоять стрессам, то эксперт советует обратиться за помощью к специалисту, например, к психотерапевту. Также рекомендуется проводить на регулярной основе исследования крови, состояния сосудов, компьютерную томографию головного мозга, измерять артериальное давление, чтобы исключить заболевание, подчеркивает Нумаганова.

На понижение

Чтобы поберечь себя для будущих поколений, индийские и российские специалисты в качестве профилактики артериальной гипертензии советуют потенциальным родителям на первое место ставить здоровый образ жизни. Правильное питание, регулярные физические упражнения и действия, направленные на снижения стресса, в состоянии значительно улучшить результаты репродуктивного здоровья. Особые надежды возлагаются на грамотное лечение и регулярный мониторинг уровня артериального давления, которые необходимы для предотвращения и лечения осложнений, связанных с гипертонией.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Профилактика гипертонической болезни, как и любого другого недуга, требует усилий и пациента, и его лечащего врача. Со стороны пациента это в первую очередь соблюдение здорового образа жизни — нормализация веса, исключение фастфуда, вредных привычек. Откажитесь от курения в любом виде, не злоупотребляйте алкоголем, сладкими газированными напитками, в том числе содержащими таурин, находите время для достаточной двигательной активности , — подсказывает Ирина Волкова.