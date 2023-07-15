Игра на опережение: как предотвратить женские болезни

15 июля в России отмечают День гинеколога. В преддверии праздника врачи рассказали о важности осмотров и самых частых заболеваниях, которые диагностируют у женщин. К ним отнесли и разные патологии, и онкологические болезни с высоким риском летальности. Какие симптомы говорят об опасных состояниях, когда и как часто нужно обращаться к гинекологу — выясняли «Известия».

Важность осмотров

Как говорит в беседе с «Известиями» врач-гинеколог, эндокринолог ФНКЦ ФМБА России Людмила Устинова, женщинам важно проходить осмотр минимум раз в год — это поможет предотвратить или «поймать» на ранней стадии многие заболевания, в том числе онкологические.

Базовый гинекологический осмотр включает УЗИ органов малого таза, УЗИ молочных желез или маммографию (после 40 лет) и мазок с поверхности матки на онкоцитологию. Кроме того, врач оценит общее состояние здоровья женщины, проведет осмотр, в том числе молочных желез, и при необходимости назначит дополнительные обследования.

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— В случае если в органах малого таза выявят новообразования, нужно будет сдать кровь на онкомаркеры, а затем обратиться к специалисту-онкогинекологу, который поставит диагноз и подберет соответствующее лечение, — добавляет ведущий специалист, акушер-гинеколог, гинеколог-хирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Михаил Гаврилов.

Внепланово обращаться к врачу нужно в тех ситуациях, когда у женщины появляются боли в области малого таза и низа живота, обильные менструации (или их отсутствие), маточные кровотечения или нетипичные выделения. Все эти признаки необязательно указывают на развитие онкозаболеваний, но часто говорят о том, что у пациентки есть какие-то патологии. Игнорировать такие симптомы может быть опасно.

— К примеру, острая или постоянная боль в животе может говорить о проблемах, связанных с органами репродуктивной системы, а перемены в менструации (длительность, болезненность, обильность) — о гормональном дисбалансе или полипах, — объясняет Людмила Устинова.

Любые изменения в молочных железах (такие как выделения из сосков, увеличение размера или обнаружение узлов) также относятся к симптомам, требующим посещения гинеколога. Эти признаки могут быть связаны с мастопатией, кистами или даже раком груди.

Частые заболевания

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По словам Михаила Гаврилова, во время осмотров гинекологи часто выявляют несколько заболеваний, которые требуют лечения и могут привести к серьезным последствиям.

— Одно из них — миома. Это доброкачественная опухоль в мышечном слое матки размером примерно от семечки до грейпфрута. Она возникает как в репродуктивном возрасте (30–40 лет), так и в период менопаузы. Если у вашей мамы, бабушки или родной сестры диагностирована миома, то риск заболевания возрастает в три раза, а его осложнения могут привести к бесплодию , — рассказывает врач.

Другое распространенное заболевание — эндометриоз, или разрастание внутреннего слоя матки. Он вызывает интенсивные боли внизу живота и доставляет дискомфорт. Осложнением эндометриоза, как и миомы, может стать бесплодие.

— Также у женщин часто встречаются кисты яичников — они представляют собой пузыри с жидкостью на поверхности органа. Большинство из них безвредны и рассасываются сами по себе, без лечения, хотя некоторые типы могут перерасти в рак яичников. Особенно высок риск у женщин в постменопаузе, — отмечает собеседник «Известий».

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По его словам, все эти заболевания требуют особого контроля, поскольку могут быть предвестниками онкологических патологий — рака эндометрия, рака шейки матки или рака яичников. При кистах и эндометриозе чаще всего применяется гормональное лечение, но, если такая терапия не подойдет, их устраняют хирургическим путем. Точно так же при необходимости удаляют и миому.

Рак яичников

Одними из самых опасных и часто встречающихся гинекологических заболеваний врачи называют рак шейки матки и яичников. Дело в том, что эти болезни (особенно рак яичников) долгое время протекают бессимптомно — в большинстве случаев их выявляют уже на поздних стадиях. И шансов на излечение становится всё меньше.

— Прогноз заболевания напрямую зависит от того, на какой стадии поставлен диагноз , — объясняет «Известиям» ведущий акушер-гинеколог, онколог, заведующий отделением гинекологии стационара АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Денис Титов. — Например, пациентки на первой стадии рака яичников имеют пятилетнюю выживаемость свыше 90% — это значит, что 9 из 10 человек выживают в течение пяти лет после постановки диагноза. На третьей стадии пятилетняя выживаемость снижается до 27%, а на четвертой — до 14%.

Коварство этого заболевания заключается в том, что оно, в отличие, например, от рака шейки матки или рака эндометрия, не проявляет себя кровотечениями или болевыми ощущениями. Поэтому важно знать признаки этой болезни: обычно аппетит пациентки, а затем и вес снижаются, а живот (сам живот, а не жировая ткань), наоборот, увеличивается в размерах.

Фото: ТАСС/Олег Елков

Рак шейки матки на первых стадиях тоже может ничем не проявляться, симптомы — кровяные выделения после менопаузы или между менструациями, боли внизу живота или во время полового акта, необъяснимая потеря веса и усталость — могут возникнуть во время развития заболевания. Поэтому женщинам важно проходить скрининговые тесты , отмечает Людмила Устинова.

Для исследования органов малого таза сегодня применяются разные методики — УЗИ, КТ, ПЭТ-КТ, МРТ. Но окончательно поставить онкологический диагноз возможно только на основании данных биопсии — гистологического исследования.

Лечение рака

Сегодня рак яичников занимает девятое место среди других онкологических заболеваний в России. Он может развиться у пациенток разного возраста — как у девочек, так и у пожилых женщин, но средний возраст составляет 59 лет. Термин «рак яичника» объединяет множество подтипов рака. Они различаются по гистологии, молекулярным особенностям и прогнозу, рассказывает онколог Денис Титов.

— Точная природа заболевания неясна. Мы не можем со стопроцентной уверенностью сказать, что именно стало спусковым механизмом, после которого началось патологическое деление клеток, — говорит собеседник «Известий». — Но факторами риска принято считать возраст (старше 50 лет), состояние постменопаузы, поздние роды, неблагоприятные внешние факторы — экологическая обстановка, стресс. Всё это влияет на рост заболеваемости.

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Схему лечения болезни врачи подбирают индивидуально для каждой женщины. Как правило, сначала проводится хирургическое лечение в сочетании с химиотерапией — она нужна, чтобы не допустить метастазов и избавиться от раковых клеток, которые не всегда возможно определить сразу.

Для продвинутых стадий (II–IV) может применяться циторедуктивная хирургия, чтобы удалить опухоль и метастазы, с последующей химиотерапией для действия на оставшиеся раковые клетки. В некоторых случаях проводятся паллиативные операции для предотвращения осложнений, а также стадирующие операции для определения степени распространения заболевания и дальнейшего планирования лечения.

— Именно для того, чтобы не «упустить» первые стадии, когда болезнь хорошо лечится, и не потерять время, важно вовремя обращаться к врачу. И конечно, обязательно проходить чек-ап, раз в год сдавать онкоцитологические мазки, — заключает Титов.