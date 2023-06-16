Угрозовая активность: российская компания создала ПО для выявления рака

Российские специалисты разработали программу, способную по неспецифическим симптомам определить рак на ранней стадии. Сервис, созданный на базе методики непрерывного машинного обучения, предназначен для врачей-терапевтов, фельдшеров и специалистов общей практики, а также организаторов здравоохранения и научных сотрудников. Программа призвана повысить частоту выявления онкологических заболеваний на ранней стадии, а значит, и эффективность назначенной терапии, считают разработчики. Однако медики предупреждают, что с внедрением решения и применением его на практике могут возникнуть некоторые сложности .

Не упустить момент

Разработчик цифровых решений для отрасли здравоохранения IT-компания «ТехЛАБ» из Санкт-Петербурга создала новый сервис на базе методики непрерывного машинного обучения. Он предназначен для раннего выявления рака, его смогут применять врачи-терапевты, фельдшеры, специалисты общей практики, а также организаторы здравоохранения и научные сотрудники . Он позволяет оценить неспецифичные симптомы и как можно раньше заметить развитие злокачественного новообразования (ЗНО), а также выявить причины его развития в режиме реального времени.

— Поскольку количество выявляемых случаев онкологических заболеваний ежегодно растет, то увеличивается и нагрузка на непрофильных медицинских специалистов. Именно им важно первыми формулировать подозрения на злокачественное новообразование на основе присутствующих у пациента симптомов , — рассказал «Известиям» директор компании-разработчика Александр Шаповалов.

По его словам, в России проводятся массовые скрининги для выявления рака молочной железы, шейки матки, легкого или толстой и прямой кишки в популяции . Эти программы нацелены на выявление конкретных, то есть специфичных признаков ЗНО в общей массе граждан: для этого, например, предлагается мазок на цитологию, маммография и флюорография и так далее.

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Однако особую сложность представляет собой оценка и выявление неспецифичных симптомов онкологических заболеваний, которые в том числе могут указывать на развитие гораздо большего перечня патологий, чем выявляют скрининговые программы , нацеленные на самые распространенные виды рака, подчеркнул Александр Шаповалов.

— Цель применения сервиса не в том, чтобы направлять к онкологу абсолютно всех пациентов, которые оказываются в кабинете фельдшера или врача, а в том, чтобы значительно повысить этот процент , — резюмировал он.

Основной эффект от внедрения сервиса распространится на пациентов: повысится частота выявления онкологических заболеваний на ранней стадии, а значит, и эффективность назначенной терапии, следовательно, качество и продолжительность жизни , уверены создатели ПО.

Справка «Известий» Онконастороженность — это такой подход, при котором врач намеренно задумывается о маловероятном, но опасном онкологическом диагнозе у пациента и хочет исключить его в первую очередь. Это связано с тем, что потенциальная опасность для здоровья огромна, а значит, важно не упустить возможность начать лечение заболевания как можно раньше.

Следить с настороженностью

С точки зрения пользователя сервис работает следующим образом: врач в ходе сбора анамнеза отмечает жалобы пациента в специальной электронной анкете (именно на нее больше всего похож интерфейс сервиса), и, если они соответствуют определенному набору научно-доказанных предикторов развития того или иного вида рака, сервис предложит врачу «проявить настороженность» — назначить этому пациенту дополнительные исследования . В этом состоит задача сервиса: искусственным образом «поднять» в списке группу этих диагнозов и обратить на них внимание медицинского специалиста, причем с минимальными затратами его времени и внимания .

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

— Мы разработали основу решения несколько лет назад: в качестве научного базиса послужили «Алгоритмы раннего выявления онкологических заболеваний», утвержденные Минздравом РФ, а сейчас мы усовершенствуем сервис, применяя алгоритмы машинного обучения и в том числе так называемое обучение с подкреплением, — сообщил директор проектов здравоохранения компании-разработчика Михаил Кауфман.

Кроме того, сервис потенциально способен отследить судьбу пациентов после их приема у терапевта или фельдшера: подтвердилось ли подозрение, выявлен ли рак на ранней стадии, что многократно повышает эффективность терапии, и так далее .

Актуальный вопрос

Тематика данной разработки, несомненно, очень актуальная. Она может стать помощником для врачей первичного звена при выявлении опухолей на ранних стадиях , считает заведующий кафедрой онкологии СамГМУ, доктор медицинских наук, доцент Олег Каганов.

— Это очень важная составляющая при выполнении алгоритма онконастороженности врачами. Ранняя диагностика онкологических заболеваний играет ключевую роль в последующем лечении и влияет на его эффективность , — сказал он.

Однако представленная концепция вызывает ряд технических и клинических вопросов , отметил заведующий отделением, врач-радиолог клинической больницы ЦКБ «РЖД-Медицина» Денис Романов. Во-первых, необходимо понять, будет ли эта программа интегрирована в используемые медицинские информационные системы или будет неким отдельно функционирующим продуктом .

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

— В этом случае, боюсь, будет очень трудно мотивировать врача первичного звена использовать еще и ее в дополнение к откровенно перегружающим его обязательствам по ведению медицинской документации . Во-вторых, симптомы злокачественных заболеваний, увы, очень неспецифичны . Примесь крови в кале? Что это — геморрой или рак прямой кишки? Стоит ли отправлять к онкологу всех пациентов, отметивших каплю крови на листке туалетной бумаги, — а ведь это действительно может быть симптомом грозного заболевания, — сказал специалист.