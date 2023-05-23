С кожей эффект: российские ученые улучшили терапию меланомы
Специалисты Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) придумали новый метод лечения агрессивного рака кожи — меланомы. Они предложили добавить к облучению протонами введение в организм пациента препарата, который широко используется при терапии лейкозов. Такая комбинация показала хороший результат в плане разрушения патологических клеток при исследовании на мышах. Сейчас ученые продолжают испытания, чтобы внедрить методику в клиническую практику. Однако онкологи уже высоко оценивают результат специалистов.
Комбинировать лечение
Сотрудники Лаборатории радиационной биологии ОИЯИ разработали принципиально новый метод усиления биологической эффективности пучков протонов медицинского назначения и гамма-терапевтических установок. Хорошо известный в медицине препарат для химиотерапии лейкозов 1-β-D-арабинофуранозилцитозин (АраЦ) в комбинации с протонным облучением оказался способен подавлять процесс развития меланомы у мышей. Продолжаются дальнейшие исследования, которые могут привести к использованию этого способа в терапии онкологических заболеваний.
Как пояснили ученые, основным методом лечения меланомы, особенно на начальных этапах развития заболевания, считается хирургическое иссечение опухоли. Однако во многих случаях используются и другие методы: таргетные иммунопрепараты, лучевая терапия. При этом меланома — одна из самых радиорезистентных (устойчивых к облучению) форм злокачественных новообразований. Именно поэтому ученые ищут радиомодификаторы, которые сделали бы более эффективным такое лечение этого вида рака.
— Общеизвестно, что во время облучения в клетках опухоли возникают повреждения ДНК, которые могут быть однонитевыми, то есть потенциально восстановимыми, или двунитевыми, приводящими клетки к гибели. Наши специалисты показали, что в условиях влияния арабинозидцитозина при облучении протонами клеточных культур in vitro повышается частота образования летальных разрывов ДНК в клетках человека, — рассказал «Известиям» научный руководитель лаборатории радиационной биологии ОИЯИ, член-корреспондент РАН Евгений Красавин.
Троянский конь
Исследования на различных типах нормальных и опухолевых клеточных культур важно было продолжить на экспериментальных животных. Такие исследования были выполнены в Обнинске под руководством заведующей отделом радиационной биохимии Медицинского радиологического научного центра им. А.Ф. Цыба — филиала Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава, ведущего научного сотрудника ЛРБ ОИЯИ, профессора Ирины Замулаевой.
Она пояснила, что действие АраЦ можно сравнить с троянским конем. Введенный перед облучением в кровь, препарат внедряется в ДНК опухолевых клеток и запускает процесс их повреждения. Дальнейшие исследования показали, что эффект АраЦ не ограничивается одним днем — он пролонгированный.
В 2021 году предприняли первые эксперименты по облучению протонами в условиях влияния АраЦ привитой экспериментальным животным (мышам) опухоли меланомы. Исследование показало, что при комбинированном действии препарата и протонного излучения происходит уменьшение количества раковых клеток, сама опухоль становится более чувствительной к действию радиации, но особенно важно то, что при этом снимается радиорезистентность опухолевых стволовых клеток.
— Опухолевые стволовые клетки обладают повышенной резистентностью к ионизирующему излучению и противоопухолевым препаратам. Они могут сохраняться в ткани образования после традиционных методов лечения. К сожалению, стандартного метода, чтобы их инактивировать и удалить из опухоли, до сих пор не существует, — рассказала Ирина Замулаева. — А вот если использовать препарат типа АраЦ, то «снимается» их резистентность и они гибнут точно так же, как нестволовые.
Агрессивная опухоль
Меланома по-прежнему остается крайне агрессивной и одной из наиболее радиорезистентных опухолей, рассказали опрошенные «Известиями» эксперты. В связи с этим данный способ применяется в основном в паллиативных целях.
— Достоинством описанного метода является способность не только уменьшать количество опухолевых клеток, но и оказывать воздействие на опухолевые стволовые клетки, снижая радиорезистентность. Считается, что именно стволовые опухолевые клетки ответственны за метастазирование, поддержание жизнедеятельности и за резистентность к химиотерапии, — рассказала онколог-дерматолог Клинического центра Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Екатерина Вертиева.
Появление новых способов эффективного лечения этой патологии — одно из важнейших направлений в онкологии, уверен заведующий кафедрой онкологии СамГМУ Олег Каганов.
— Думаю, что усилия отечественных ученых по разработке эффективных способов как диагностики, так и лечения меланомы дадут нужный результат для пациентов, — сказал эксперт.
По итогам исследования в июне 2022 года сотрудники Центра им. А.Ф. Цыба и ЛРБ ОИЯИ получили патент на изобретение. Он касается однократного облучения в дозе 10 Грей, однако при лечении больных речь идет о нескольких сеансах, поскольку дать большую разовую дозу пациенту нельзя. Группа исследователей продолжает испытывать новый терапевтический подход.