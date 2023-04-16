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Тупик рака: ученые описали способы предотвращения развития метастазов

Как можно остановить распространение опухолевых очагов по организму
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Российские ученые проанализировали несколько сотен исследований о способах профилактики метастазов у онкопациентов и сделали обзор, который может стать основой для методических рекомендаций врачам. Специалисты пришли к выводу: для того чтобы опухолевые очаги не распространялись по организму, необходимо воздействовать на те клетки, которые там перерождаются. Выявление их молекулярных особенностей способствует пониманию механизмов и идентификации мишеней, для воздействия на которые возможна разработка индивидуальных препаратов. Онкологи считают, что проделанная работа позволит улучшить не только выживаемость, но и качество жизни пациентов из сложной группы с метастатическими образованиями.

Системный анализ

Томские ученые систематизировали данные сотен исследований о методах профилактики метастазов. Статья с научным обзором опубликована в рейтинговом научном журнале Biochimica et Biophysica Acta — Reviews on Cancer.

Такой подробный анализ методов профилактики позволит сформировать новые подходы к лечению онкопациентов. Как рассказали «Известиям» в Томском национальном исследовательском медицинском центре (НИМЦ), на сегодняшний день метастазы — это основная причина смертности больных с такими заболеваниями, несмотря на успехи современной науки и медицины. Ситуация усугубляется тем, что существующие способы противоопухолевой терапии разработаны на основе изучения характеристик клеток первичного очага.

мрт
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Именно поэтому мы решили сконцентрироваться на возможных способах профилактики метастазирования, основанных на воздействии на три ключевых этапа этого процесса: появление клеток-«семян», впоследствии дающих метастазы, их циркуляцию в кровотоке и распространение в тканях и органах, — рассказал «Известиям» заведующий лабораторией биологии опухолевой прогрессии НИИ онкологии подведомственного Минобрнауки РФ Томского НИМЦ, доктор биологических наук Евгений Денисов.

Справка «Известий»

Метастаз — отдаленный вторичный очаг патологического процесса, возникший при перемещении опухолевых клеток от первичного очага в другие органы через ткани организма. Миграция может осуществляться через кровеносные и лимфатические сосуды либо внутри полостей тела (имплантационные метастазы — например, в брюшной или грудной). Процесс их образования называется метастазированием.

В результате проведенного анализа томские ученые пришли к выводу, что одна из ключевых задач для профилактики метастазирования — поиск опухолевых клеток, которые формируют вторичные очаги. Выявление молекулярных особенностей, присущих данным клеткам, способствует пониманию механизмов метастазирования и идентификации мишеней, на которые возможна разработка таргетных (прицельно бьющих по опухоли) и иммунотерапевтических препаратов.

лаборатория
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Применение данных подходов терапии позволит уничтожать метастатические клетки, где бы они ни находились: в первичной опухоли, в кровеносном русле и в других тканях и органах, тем самым предотвращая метастазирование, — рассказала научный сотрудник лаборатории биологии опухолевой прогрессии НИИ онкологии Томского НИМЦ Татьяна Геращенко.

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Перспективное исследование

Несмотря на многообразие предложенных методов профилактики развития метастазов из клеток-«семян», на сегодняшний день они носят экспериментальный характер и пока не одобрены для клинического применения. Демонстрируя высокую эффективность, многие из них в то же время имеют широкий спектр побочных эффектов.

Есть среди исследованных методик и те, которые не показали высокой эффективности, вероятно, из-за наличия разных механизмов метастазирования и разнообразия опухолевых клеток.

— По нашему мнению, эффективная профилактика должна базироваться на трех китах: идентификации пациентов с высоким риском развития метастазов на основании определения генетических факторов, воздействии на ранние этапы метастазирования и комбинации лекарственных препаратов, направленных на различные механизмы этого процесса, — подчеркнул директор НИИ онкологии Томского НИМЦ, академик РАН Евгений Чойнзонов.

пациенты стационара
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Подобные исследования перспективны, важны и, безусловно, необходимы для раннего выявления метастазов у онкологических больных, уверен заведующий кафедрой онкологии СамГМУ, доктор медицинских наук, доцент Олег Игоревич Каганов.

Это позволит улучшить не только выживаемость, но и качество жизни пациентов из сложной группы с метастатическими образованиями, — уверен онколог.

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Томские ученые провели систематический анализ, который подтвердил важность темы профилактики метастазирования, подчеркнул хирург-онколог, лауреат Государственной премии, директор Института кластерной онкологии им. профессора Л.Л. Левшина Игорь Решетов.

Научные работы выполнены в рамках госзадания Минобрнауки и проектов, поддержанных грантами Российского научного фонда (проект № 20-75-10060 «Генетические детерминанты риска метастазирования немелкоклеточного рака легкого»). В планах у ученых дальнейший поиск и систематизация данных о профилактике очагов рака.

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