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Тихий убийца: как вовремя распознать гипертонию

От повышенного давления в мире ежегодно умирает больше 9 млн человек
Фото: Getty Images/Ivan-balvan
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17 мая во всем мире отмечается День борьбы с гипертонией. По данным ВОЗ, с этим заболеванием живет около 1,3 млрд человек, 700 млн из которых даже не знают о своем диагнозе, не измеряют давление, не следят за питанием и никак не лечатся. «Известия» выяснили, чем опасна болезнь, прозванная тихим убийцей, и как распознать ее вовремя.

Опасная болезнь

Гипертония считается одной из самых частых причин смерти людей во всем мире. Ее осложнения каждый год убивают 9,4 млн человек: чем выше уровень давления, тем больше риск повреждения сердца и сосудов, приводящих к инфарктам и инсультам.

В России от повышенного давления страдает почти 50 млн человек, или около трети населения страны. Но лечение получает только половина из них, отмечает главный внештатный кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов. Это связано с несвоевременным обращением за медицинской помощью, отказом от прохождения плановых медосмотров и плохим соблюдением назначений врача.

Для ранней диагностики гипертонии медики советуют россиянам измерять артериальное давление (АД) хотя бы несколько раз в год вне зависимости от состояния (хотя при недомогании, головной боли, головокружении и одышке это нужно делать обязательно).

гипертония
Фото: Getty Images/Obradovic

— Многие думают, что измерять давление при нормальном самочувствии не нужно. Но это не совсем так: артериальная гипертензия часто маскируется нормальным самочувствием, и это не означает, что всё в порядке, — говорит в беседе с «Известиями» кандидат медицинских наук, медицинский директор фармацевтической компании «Сервье» Юнона Хомицкая.

Еще одно заблуждение, по ее словам, касается возраста человека: гипертония считается болезнью пожилых, но в последнее время всё чаще выявляется у молодых людей до 30–40 лет. Периодические измерения давления позволяют выявить отклонение от нормы и начать лечение, чтобы снизить риски развития сердечно-сосудистых осложнений.

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Что такое гипертония

Гипертония, или повышенное артериальное давление, — это расстройство сердечно-сосудистой системы, при котором кровь совершает сильное давление на стенки артерий, а это повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и хронической почечной недостаточности, объясняет «Известиям» руководитель Центра персонифицированной медицины, кардиолог ФНКЦ ФМБА России Светлана Мартынова.

Повышенным считается давление на уровне 140/90 мм рт. ст., в норме оно должно быть в промежутке между 90/60 и 120/80 мм рт. ст.

— За последние несколько лет количество гипертоников во всем мире увеличилось: по данным ВОЗ, повышенным давлением страдает более половины населения мира, — говорит Светлана Мартынова. — Из последних событий этому способствовала пандемия коронавируса. Уже известно, что эта болезнь может повышать давление, вызывая гипертензию у людей, которые раньше не сталкивались с ней.

скорая помощь
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По данным кардиолога, члена-корреспондента РАН Григория Арутюнова, в России на повышенное давление пожаловалось 32–33% переболевших коронавирусом, у 11% такие проблемы возникли впервые. При этом большинство пациентов обратились к врачу не сразу, а в течение полугода после заболевания.

По подсчетам врача, за время пандемии у россиян могли диагностировать 1,4 млн случаев гипертонии и 209 тыс. случаев ишемической болезни сердца. В общей сложности риск инфарктов и инсультов у пациентов вырос на 55%.

Традиционными причинами гипертонии считаются сидячий образ жизни и недостаток физической активности, чрезмерное употребление жирной, сладкой и слишком соленой пищи и негативное воздействие окружающей среды, например загрязнение воздуха и климатические изменения.

— Также к факторам риска относятся пожилой возраст, наличие семейных случаев заболевания, ожирение, курение, чрезмерное употребление алкоголя, хронические заболевания (диабет) и низкий уровень мелатонина — гормона, который регулирует сон, — добавляет Светлана Мартынова.

Людям со стойким повышенным артериальным давлением она советует заботиться о своем здоровье: следить за диетой (исключить жирные, сократить потребление слишком сладких и соленых продуктов), избегать стрессовых ситуаций, регулярно проверять давление и применять лекарства для контроля его уровня, назначенные врачом.

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Как правильно измерять давление дома

Измеряя давление дома, важно делать это правильно, говорит медицинский директор фармацевтической компании «Сервье» Юнона Хомицкая. Среди самых распространенных ошибок, которые совершают люди, эксперт выделяет неверно подобранный размер манжеты тонометра, положение руки (например, когда она свисает и расположена ниже сердца) и отвлекающие факторы в процессе измерения.

— Кроме того, большинство людей ограничиваются однократным контролем, однако по правилам измерять АД необходимо трижды с разницей не менее чем в одну минуту. При этом нужно фиксировать среднее значение второго и третьего измерения, — говорит собеседница «Известий».

По словам Хомицкой, при покупке тонометра важно выбирать размер манжеты: он должен соответствовать окружности плеча и охватывать его не менее чем на 75%. Если стандартная (длиной 27–34 см) маловата, стоит приобрести большую (35–44 см). При проведении измерения манжета должна быть размещена на 2–3 см выше локтевой ямки, а ее середина — над местом артериальной пульсации.

измерение давления
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

— Как понять, что манжета достаточно затянута? Под верхний и нижний края можно свободно поместить один палец, а два — уже с трудом. Важно учитывать, что накладывать манжету стоит на голое плечо, при этом оптимально спустить рукав: если его закатать, может возникнуть «эффект жгута». Раздувать манжету необходимо до значения на 30 мм рт. ст. выше того, при котором исчезает пульсация, — рассказывает эксперт.

При использовании механического тонометра могут быть ошибки, связанные с проблемами со слухом у измеряющего, или ошибки интерпретации тонов.

— Систолическому АД (называемому «верхним») соответствует первый прослушиваемый тон, а диастолическому («нижнему») — пятый, когда внезапно снижается или исчезает тон. Если удары прослушиваются даже после полного стравливания воздуха из манжеты или при значении менее 40 мм рт. ст., ориентируйтесь на четвертый тон, — говорит Хомицкая.

Кроме того, в этом случае к погрешностям может приводить некорректное обращение со стетоскопом: расположение его под манжетой, слишком интенсивное надавливание на головку стетоскопа и использование воронки стетоскопа вместо диафрагмы.

Когда измерять давление

По словам Юноны Хомицкой, давление может повышаться во время физической нагрузки, стресса или еды (это нормальная физиологическая реакция), потому измерять его нужно в состоянии покоя. Как минимум за пять минут до этого сесть и посидеть на месте.

— За полчаса до измерения нужно воздержаться от физической нагрузки, курения и употребления кофе, — говорит кандидат медицинских наук. — Во избежание других причин физиологического повышения АД важно измерять его при комнатной температуре, до приема антигипертензивных препаратов и с пустым мочевым пузырем (полный может привести к ошибкам измерения вплоть до 33 мм рт. ст.)

москвичи
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Кроме того, во время измерения давления нельзя разговаривать или отвлекаться на набор текста в телефоне: это может увеличить АД на 10–15 мм рт. ст.

Измерять давление лучше сидя, оперевшись спиной на стену или спинку стула, обе стопы должны опираться на пол. Не стоит скрещивать ноги, так как это тоже может исказить показания.

Рука, на которую вы надеваете манжету, обязательно должна лежать на ровной поверхности, а не на весу, и располагаться на уровне сердца. При первом измерении АД его производят на обеих руках. В случае разницы АД на двух руках более 10 мм рт. ст. необходимы повторные измерения. Они производятся на руке с наибольшим уровнем АД, — заключила эксперт.

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