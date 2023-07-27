За что могут лишить водительских прав и как их вернуть в 2023 году

Лишение водительских прав — крайняя мера, которая предусмотрена за наиболее тяжкие нарушения правил дорожного движения. Лишиться права управлять автомобилем можно как на несколько месяцев, так и на несколько лет. От типа правонарушения зависит и то, как быстро удастся вернуть водительское удостоверение. Как восстановить права, какие порядок и правила действуют в 2023 году — в материале «Известий».

За что могут лишить водительских прав в 2023 году

Перечень ситуаций, в которых водителя могут отстранить от управления автомобилем, содержится в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП). Лишить прав могут минимум на месяц и максимум на три года. Так, срок от одного до трех месяцев предусмотрен за отказ уступить дорогу спецтранспорту, езду без номеров, управление транспортным средством, не поставленным на учет в ГИБДД.

От трех месяцев до полугода лишают прав за создание аварийных ситуаций, которые представляют угрозу для здоровья и жизни участников дорожного движения. К ним относятся езда по встречной полосе, пересечение железнодорожного переезда при запрещающем сигнале светофора, превышение скорости на 60 км/ч и более.

За вождение под воздействием психотропных веществ, алкоголя или наркотиков, причинение вреда здоровью человека, оставление места ДТП и другие серьезные нарушения срок лишения составляет от одного года до двух лет.

Также лишение права управления назначается и в качестве уголовного наказания. Например, за ДТП с пострадавшими и погибшими.

Кроме того, с 1 марта 2023 года в перечень добавили следующие нарушения: получение прав на основе фальшивых документов или нарушение существующих правил их выдачи, отсутствие медосвидетельствования после аннулирования медицинского заключения, наличие ограничений на вождение по ряду заболеваний.

Кто и как лишает водительских прав в 2023 году

Водительских прав может лишить только суд. Сотрудники ГИБДД имеют полномочия только отстранить от вождения, если водитель, например, пьян. Водить машину также запретят, если приставы ограничили это право за неуплату штрафов или долги по алиментам.

Но в любом случае права останутся на руках у водителя до решения суда. На рассмотрение дела у судьи есть два месяца. Причем если водитель не явился в суд без уважительных причин, вынести решение могут без его участия. После того как оно вступит в силу, в последующие три дня удостоверение надо сдать в отделение ГИБДД. В течение всего срока лишения оно будет храниться там.

Можно ли оспорить лишение водительских прав в 2023 году

Если водитель не согласен с судебным решением, он может подать жалобу в течение 10 дней с того момента, когда было получено постановление об административном правонарушении.

Для отстаивания своих прав пригодятся все доказательства: показания свидетелей, видео- и аудиозаписи, фотографии протокола и акта с нарушениями и другие. Если отстоять права в суде не получилось, обжаловать постановление можно в вышестоящей инстанции.

Какие документы нужны для восстановления водительских прав в 2023 году

После того как установленный судом срок прошел без каких-либо происшествий, водитель вправе вернуть себе документ. Для этого надо обратиться в отдел ГИБДД, предоставив паспорт, решение суда, справку о сдаче водительского удостоверения, а также медицинскую справку в случае необходимости.

Однако прежде необходимо выполнить несколько условий. Во-первых, пройти проверку на знание ПДД в местном МРЭО. Речь идет только о теоретической части экзамена. Если с первого раза сдать не получилось, дается еще несколько попыток. Причем ждать окончания срока лишения прав для сдачи экзамена необязательно, это можно сделать уже на половине срока.

Также, чтобы вернуть удостоверение, надо оплатить все штрафы, если они не уплачены, и пройти медицинское освидетельствование. Это требование касается только автомобилистов, лишенных прав за управление в состоянии алкогольного опьянения.

Что грозит водителю за езду после лишения прав в 2023 году

Если водитель не выполнит требование суда и сядет за руль без прав, наказание будет строгим — штраф в размере 30 тыс. рублей. Также возможен административный арест на срок до 15 суток или обязательные работы от 100 до 200 часов.

Кроме того, машину отправят на штрафстоянку. Услуги эвакуатора и хранение автомобиля придется оплачивать за свой счет.

При этом срок наказания может вырасти, если водитель продолжит нарушать ПДД, пока у него нет прав. А при повторных правонарушениях в течение одного года после возврата удостоверения автовладелец может не только снова его лишиться, но и получить реальный срок.

Ранее «Известия» писали, что нетрезвых водителей без прав не допустят до экзаменов в ГИБДД.