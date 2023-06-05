Колесная формула: водителей будут лишать прав за лекарственное опьянение

Водителей будут лишать прав за лекарственное опьянение — соответствующий проект поправок в КоАП одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. К «дурманящим лекарствам», после употребления которых будет запрещено вождение, планируют отнести, в частности, анестетики, противоэпилептические препараты, снотворные и седативные средства. Полный список препаратов будет утвержден после принятия закона «при участии ведущих экспертов», сообщили «Известиям» в Минздраве. Сейчас законом не предусмотрено наказание за опьянение лекарствами, не относящимися к наркотическим или психотропным, говорят эксперты. Тем не менее даже популярный в народе «Корвалол», а также некоторые антигистаминные препараты не следует пить перед тем, как сесть за руль, отмечают врачи.

Пробелы в законе

В МВД предложили запретить вождение после употребления «дурманящих» лекарств. К таким относятся препараты, которые могут вызывать состояние опьянение, но при этом не относятся к наркотическим или психотропным средствам. Министерство предлагает внести поправки в КоАП и наказывать водителей, в организме которых обнаружат подобные вещества, как за вождение в пьяном виде: штрафом в 30 тыс. рублей и лишением прав на срок до двух лет. С такой инициативой МВД обратилось в правительственную комиссию по законопроектной деятельности (документы есть в распоряжении «Известий») и 5 июня получило ее одобрение.

Как сообщил «Известиям» член комиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, инициатива позволит сделать наказуемым так называемое лекарственное опьянение для водителей. Формально, такой запрет давно существует (пункт 2.7 ПДД), но применять санкции за его нарушение пока нельзя, отметил он.

— Сейчас по закону нельзя привлечь к ответственности водителей, чье состояние опьянения было вызвано лекарствами, не относящимися к наркотическим или психотропным, но способными ухудшать внимание и реакцию, — отметил он.

Управление транспортным средством в состоянии опьянения, чем бы оно ни было вызвано — включая лекарственные препараты, — создает серьезные риски для жизни и здоровья людей, подчеркнул эксперт.

— Поэтому предлагается внести коррективы в КоАП, приравнивающие прием определенных лекарств к употреблению водителем алкоголя и наркотиков. Перечень таких препаратов будет утвержден постановлением правительства. В него могут быть включены анестетики, противоэпилептические препараты, снотворные и седативные средства, — отметил Владимир Груздев.

Предлагается изменить и порядок медосвидетельствования водителей. Туда добавят раздел, регламентирующий проведение осмотра водителей «с целью установления факта употребления лекарств, ухудшающих реакции человека», указал эксперт.

В Минздраве «Известиям» сообщили, что перечень веществ, содержащихся в лекарственных препаратах, после употребления которых будет запрещено управление автотранспортом, «будет определен при участии ведущих экспертов после принятия закона».

«Известия» также направили запросы в правительство и МВД с просьбой прокомментировать данную инициативу.

Выявить пьяного

Алкогольное и наркотическое опьянение водителя определяется сотрудником ГИБДД по внешним признакам, отметил в беседе с «Известиями» автомобильный эксперт, майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин. Кроме характерного запаха алкоголя в салоне автомобиля основанием для медицинского освидетельствования может стать неустойчивость позы, нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов лица, поведение, не соответствующее обстановке, рассказал он.

Основные признаки наркотического опьянения прописаны в пособии научного центра безопасности дорожного движения МВД России и Московского научно-практического центра наркологии — это расширенные зрачки, чувствительность к свету, скрежет зубов, нехарактерный цвет губ и носа, а также повышенная концентрация водителя на каком-то предмете, отметил он.

— С лекарствами всё гораздо сложнее, — подчеркнул эксперт. — Если человек болеет, то покраснение кожи может вызвать также повышенная температура, а не только прием определенных препаратов. Поэтому водителю желательно иметь при себе рецепт от врача. Более того, врач должен сообщить пациенту, что после приема назначенного им лекарства нельзя садится за руль. Не всегда врачи это делают, поэтому, если вы водитель, желательно уточнять это самостоятельно, — подчеркнул он.

Сейчас какой-либо отдельный список препаратов, запрещенных к приему перед вождением, в России отсутствует, рассказал партнер юридического «Легес Бюро» Евгений Пантазий. Однако законодательством предусмотрен общий список наркотических средств и психотропных веществ, подлежащих контролю. В нем перечислены названия химических соединений, которые могут оказывать психотропное и наркотические действие на человека.

Сейчас непонятно, при приеме каких именно лекарств нельзя садиться за руль, отметил автомобильный эксперт Виктор Дашаев.

— Именно поэтому необходимо сделать конкретный список таких препаратов. Перечень химических соединений слишком сложен для простого человека, а информация в интернете на этот счет разнится, — подчеркнул он.

По мнению эксперта, на лекарствах, прием которых нельзя совмещать с вождением, необходимо ставить маркировку. К примеру, это может быть наклейка с перечеркнутой машиной. Так водитель, не углубляясь в химический состав препарата, будет знать, что ему нельзя садиться за руль, заключил специалист.

Дурман в голове

Разночтения в вопросах «лекарственного опьянения» нередко вызывают и судебные споры. Так, в феврале 2022 года Верховный суд отклонил иск мужчины, которого лишили прав за употребление «Корвалола». Позднее Конституционный суд обязал Госдуму «незамедлительно» внести поправки в КоАП и придумать механизм наказания водителей, злоупотребляющих лекарствами, вызывающими состояние опьянения и эффект одурманивания. При этом до внесения поправок в закон водителей нельзя больше наказывать за состояние лекарственного опьянения, писали СМИ.

Тем не менее, по словам нарколога Алексея Казанцева, прием этого препарата действительно не стоит совмещать с вождением.

— Эффективность этого лекарства при лечении сердца — миф. «Корвалол» — это скорее успокоительное средство. Более того, он вызывает зависимость. А при отмене этого лекарства, нередко появляются судорожный синдром, спутанность сознания и даже слабоумие, — рассказал он.

Чтобы понять, какие лекарства не следует пить, если нужно за руль, стоит внимательно изучать инструкции к препаратам, советует врач. Чаще всего предупреждения об опасности средств для водителей можно встретить у седативных препаратов, нейролептиков, антидепрессантов, антигистаминных препаратов, которые тоже оказывают седативное действие, и у ряда обезболивающих.