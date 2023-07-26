В Швеции заявили об ухудшении имиджа страны после акций с сожжением Корана

Оскверняющие священные писания акции в Швеции привели к ухудшению имиджа страны и понижению уровня безопасности. Об этом в среду, 26 июля, сообщила Служба государственной безопасности Швеции (СЭПО) на своем сайте.

«Полиция безопасности констатировала, что акции с осквернением священных писаний и следующие за ними реакции могут представлять угрозу. По оценке СЭПО, развитие событий привело к ухудшению ситуации с безопасностью», — говорится в сообщении ведомства.

Швеция, ранее воспринимавшаяся как толерантная страна, обрела имидж враждебного исламу государства, которое санкционирует нападки на мусульман, отметили в СЭПО.

Кроме того, был зафиксирован рост угроз в адрес Швеции и ее государственных органов в социальных сетях и других цифровых каналах коммуникации. Уровень террористической опасности для Швеции остается повышенным и составляет три балла из пяти, СЭПО совместно с другими королевскими ведомствами «интенсивно работает над защитой Швеции», резюмировала служба госбезопасности.

С начала 2023 года в Швеции участились акции по сожжению Корана. Первую из них провел лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан. Он сжег священную книгу рядом с посольством Турции в Стокгольме, раскритиковал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и показал карикатуру на пророка Мухаммеда. Впоследствии инцидент вызвал сильный резонанс во многих странах. В ответ на критику в Швеции назвали акцию демонстрацией свободы слова.

Позднее Палудан сжег еще три книги Корана в Копенгагене, объяснив, что проводит данные акции против блокировки Турцией вступления Швеции в НАТО.

В начале февраля Эрдоган заявил, что Швеции не удастся прийти к взаимопониманию с Турцией, пока в Стокгольме считают допустимым публичное сожжение Корана, а правоохранительные органы не препятствуют подобным актам вандализма.

Одна из последних подобных акций прошла 28 июня, в первый день главного праздника мусульман Ид аль-Адха, у мечети в Стокгольме. Разрешение на проведение акции было получено от шведской полиции. Министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов назвал произошедшее очевидным безумием. Госдума осудила решение шведских властей, назвав инцидент вандализмом.