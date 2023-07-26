Австралийка О’Каллаган побила женский мировой рекорд в плавании

Австралийская спортсменка Молли О’Каллаган побила мировой рекорд в плавании на 200 м вольным стилем на чемпионате мира в Фукуоке.

В финале соревнований, прошедших 26 июля, О’Каллаган проплыла дистанцию за 1:52,85. Второе место заняла ее соотечественница Ариарн Титмас. Третьей стала канадка Саммер Макинтош.

О’Каллаган превысила прошлый мировой рекорд, который составлял 1:52,98 и принадлежал итальянке Федерике Пеллегрини. Она установила его 29 июля 2009 года.

Это был самый долгий действующий мировой рекорд в женском плавании. Теперь такое достижение принадлежит китаянке Лю Цзыгэ, которая в октябре 2009 года проплыла 200 м баттерфляем за 2:01,81.

Ранее, 23 июля, французский пловец Леон Маршан побил рекорд американца Майкла Фелпса на дистанции 400 м комплексным плаванием на чемпионате мира в Японии. Это был самый долгий действующий мировой рекорд у мужчин, державшийся с августа 2008 года.

Чемпионат мира по водным видам спорта открылся 16 июля и завершится 30 июля. Участники разыграют 75 комплектов наград в шести видах спорта. В программу соревнований помимо плавания входят прыжки в воду, синхронное плавание, хай-дайвинг, водное поло.