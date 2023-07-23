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Французский пловец Маршан побил мировой рекорд Фелпса на дистанции 400 м

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Фото: REUTERS/Issei Kato
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Французский пловец Леон Маршан 23 июля побил рекорд американца Майкла Фелпса на дистанции 400 м комплексным плаванием на чемпионате мира в Японии.

21‑летний спортсмен финишировал с результатом 4 минуты 2,50 секунды. Вторым стал американец Карсон Форстер (+4,06 секунды), третье место занял японец Дайя Сэто (+6,91 секунды).

При этом Фелпс показывал время 4 минуты 3,84 секунды на Олимпийских играх 2008 года в Пекине.

Это был последний действующий мировой рекорд 23‑кратного олимпийского чемпиона на длинной воде. В 2019 году американский пловец Калеб Дрессел установил новый мировой рекорд на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу, побив достижение Фелпса. Он выиграл заплыв баттерфляем на 100 м, преодолев дистанцию за 49,50 секунды. Фелпс в 2009 году показал результат 49,82 сек.

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