Глоток свежей воды: как в Казани провели аналог чемпионата мира

В Казани завершились Игры Дружбы — первая проба пера в «импортозамещении» международных соревнований. Для российских пловцов, синхронистов и прыгунов в воду турнир стал альтернативный чемпионату мира по водным видам спорта, который чуть раньше прошел в Будапеште. В столицу Татарстана приехали представители 11 государств. Особенно удивила сборная Вьетнама, которая составила конкуренцию россиянам и белорусам в прыжках в воду и синхронном плавании. А сборная России продемонстрировала, что в случае допуска на Олимпиаду в Париже сможет бороться за самые высокие места.

Кто-то испугался, кто-то нет

Мы уже видели открытые чемпионаты России, на которых отдельно от основной заявки участвовала сборная Белоруссии. Но учитывая, что белорусы выступали вне зачета и кроме них других иностранцев не было, назвать такие старты международными было сложно. А вот Игры Дружбы — вполне. В Казань приехали и представители Вьетнама, и гости из Узбекистана, и даже далекий Эквадор! Профильные федерации по видам спорта, Министерство спорта России и казанский оргкомитет постарались изо всех сил, чтобы в Татарстане собралось как можно больше сборных. Как отмечали официальные лица, участников могло быть еще больше, но не все справились с политическим давлением.

— Мы видим, что, например, Мексика испугалась, а вот Вьетнам — нет, – отметила «Известиям» вице-президент Федерации синхронного плавания России Ольга Павлова.

Представители этой азиатской страны — главное международное открытие Игр. Они действительно конкурировали на достойном уровне в прыжках в воду и показали хороший уровень в синхронном плавании, удивив экспертов. Мало кто до этого подозревал, что у Вьетнама есть конкурентные сборные по этим видам спорта. Очень ждали Китай — нашего ключевого соперника в этих двух олимпийских дисциплинах. Но китайцы вежливо от приглашения отказались, ссылаясь на пандемию.

— На мой взгляд, это была такая восточная хитрость, — сказала «Известиям» главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская. — Китаянки только что стали чемпионками мира в Будапеште. Зачем им приезжать в Россию и проиграть?

Из всех водных видов меньше всего опасений за команду Покровской. Она справилась с периодом коронавирусных ограничений, переносом Олимпиады. Наверняка найдет варианты удержать коллектив на должном уровне и сейчас.

Новые лидеры

Вызовов у синхронистов, конечно, немало. Помимо геополитики и санкций, это и смена поколений, и новые правила. По словам Татьяны Покровской, нас ждет настоящая революция. Идем в нее с молодежью, из знакомых имен остались только Светлана Колесниченко и Варвара Субботина. И топ оследняя на Олимпиаде еще не была.

В прыжках в воду также новые имена и лидеры. Илья Захаров смотрел за соревнованиями с комментаторской позиции, и только его многолетний партнер Евгений Кузнецов еще в бассейне. Серебряный призер Игр-2012 поражал не только своими трюками, но и экстравагантным образом, сложившемся еще два года назад: колоритной бородой и татуировками на всю голову.

Но главным теперь в этом виде надо считать не Кузнецова и даже не его нового партнера Никиту Шлейхера. Наконец-то на свою «проектную мощность» выходит Руслан Терновой. Он задал тон как парным соревнованиям, так и личным прыжкам с вышки, не раз заставив судей ставить десятки.

В классическом плавании тоже не избежать смены поколений. Да, Антон Чупков всё же передумал и остался в бассейне, а Евгению Рылову о завершении карьеры думать рано, несмотря на две золотые олимпийские награды. Но главные звезды этого вида в России — Владимир Морозов и Юлия Ефимова — постепенно догорают. Их не было ни на чемпионате России, ни на Играх Дружбы, вряд ли стоит ждать их и на Спартакиаде в конце лета.

Морозов и Ефимова тренируются в Америке, но их отсутствие — это скорее не проблема логистики, а понимание, что время прошло.

— Похвально, что Морозов хочет побывать на Олимпиаде в Лос-Анджелесе, но я его вижу там только приглашенным гостем. Как почетного жителя города, — прокомментировал тренер сборной Сергей Чепик планы Владимира выступать до 2028 года.

И с ним трудно спорить: спринтерский кроль успешно взял в свои руки Климент Колесников и отдавать не собирается.

Парижские опасения

По ходу соревнований Игры Дружбы постоянно сравнивали с чемпионатом мира в Будапеште, который прошел чуть раньше. Ни спортсмены, ни тренеры не смогли назвать российские соревнования полноценной заменой турниру в Венгрии. И не стали обвинить победивших там спортсменов в нелегитимном успехе.

— Так или иначе, они стали победителями, — считает Татьяна Покровская. — Спортсмены ведь ни в чем не виноваты, они боролись и заслужили свои награды.

В то же время все соглашались с мыслью о том, что без России представить мир водных видов спорта не то что тяжело, а практически невозможно. Особенно это заметно в синхронном плавании, где исчезновение России и Белоруссии помогло ряду команд подняться на две позиции вверх. Но разве можно это назвать развитием этого вида спорта, тем более в долгосрочной перспективе?

Не было у спортсменов и панических настроений. Есть здравые опасения за свое будущее. Водораздел для многих — Олимпиада в Париже, ради которой они готовы многое перетерпеть. Особенно когда турниры такие яркие и красочные, как в Казани. Ведь с организационной точки зрения вопросов к Играм Дружбы быть не может.

Столица Татарстана держит марку и наверняка еще удивит всех осенью, когда проведет второй этап этих соревнований. По предварительной информации, его география будет уже намного значительнее, ведь успешный опыт первого этапа покажет и другим странам, что приезжать в Россию интересно и безопасно.