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РФ не стала советовать россиянам воздерживаться от поездок в Израиль

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Российские загранучреждения в Израиле работают в штатном режиме, а Москва не намерена рекомендовать своим гражданам воздерживаться от поездок в еврейское государство на фоне протестов в стране. Об этом «Известиям» сообщили в посольстве РФ в Тель-Авиве.

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«В целом, российская сторона следит за ситуацией с безопасностью российских граждан в Израиле, однако не дает комментариев относительно внутриполитических процессов в стране», — отметили дипломаты.

Посольство уточнило, что в последние дни консульский отдел не получал каких-либо обращений от российских граждан относительно угрозы их жизни и здоровью.

«Российские загранучреждения в Израиле работают в штатном режиме», — подчеркнули в посольстве.

24 июля парламент Израиля одобрил первый законопроект в рамках судебной реформы. Принятые поправки ограничивают возможности Верховного суда влиять на решения исполнительной власти, а также дают возможность правительству и министрам контролировать отбор судей.

На следующий день, 25 июля, израильский профсоюз врачей провел стачку в знак против судебной реформы. Еще до принятия законопроекта о забастовке объявили 150 компаний.

23 июля газета The Times of Israel сообщила, что около 10 тыс. резервистов Армии обороны Израиля откажутся добровольно являться на службу, в случае продвижения судебной реформы. Аналогичное заявление днем ранее сделали пилоты израильских военно-воздушных сил.

Акции протеста не утихают в Израиле с начала года. 22 июля прошли очередные массовые митинги, собравшие по всей стране порядка 260 тыс. протестующих.

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