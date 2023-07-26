РФ не стала советовать россиянам воздерживаться от поездок в Израиль
Российские загранучреждения в Израиле работают в штатном режиме, а Москва не намерена рекомендовать своим гражданам воздерживаться от поездок в еврейское государство на фоне протестов в стране. Об этом «Известиям» сообщили в посольстве РФ в Тель-Авиве.
«В целом, российская сторона следит за ситуацией с безопасностью российских граждан в Израиле, однако не дает комментариев относительно внутриполитических процессов в стране», — отметили дипломаты.
Посольство уточнило, что в последние дни консульский отдел не получал каких-либо обращений от российских граждан относительно угрозы их жизни и здоровью.
«Российские загранучреждения в Израиле работают в штатном режиме», — подчеркнули в посольстве.
24 июля парламент Израиля одобрил первый законопроект в рамках судебной реформы. Принятые поправки ограничивают возможности Верховного суда влиять на решения исполнительной власти, а также дают возможность правительству и министрам контролировать отбор судей.
На следующий день, 25 июля, израильский профсоюз врачей провел стачку в знак против судебной реформы. Еще до принятия законопроекта о забастовке объявили 150 компаний.
23 июля газета The Times of Israel сообщила, что около 10 тыс. резервистов Армии обороны Израиля откажутся добровольно являться на службу, в случае продвижения судебной реформы. Аналогичное заявление днем ранее сделали пилоты израильских военно-воздушных сил.
Акции протеста не утихают в Израиле с начала года. 22 июля прошли очередные массовые митинги, собравшие по всей стране порядка 260 тыс. протестующих.
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