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Япония анонсировала учения с участием боевых самолетов Италии и Австралии

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/GIANLUCA VANNICELLI
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Япония проведет совместные военные учения при участии истребителей Италии и Австралии. Об этом сообщается на сайте Воздушных сил самообороны страны во вторник, 25 июля.

Отмечается, что будет проведено две отдельных двусторонних тренировки с военно-воздушными силами указанных стран. Совместные с итальянскими силами маневры пройдут со 2 по 10 августа, с австралийскими — с 23 августа по 15 сентября.

В ходе учений экипажи четырех японских истребителя F-15 и четырех итальянских F-35A пройдут тренировку возле авиабазы ​​Комацу на побережье Японского моря.

Учения при участии Австралии также пройдут в воздушном пространстве вокруг авиабазы Комацу.

Маневры будут «способствовать взаимопониманию и помогут улучшить взаимодействие» между военно-воздушными силами упомянутых государств, отмечается на сайте оборонного ведомства.

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До этого, 18 июля, Япония, США и Южная Корея провели трехсторонние учения по противоракетной обороне в международных водах Японского моря. В них принимали участие три эсминца, оснащенных американской системой Aegis: южнокорейский ROKS Yulgok Yi I, американский USS John Finn и японский JS Maya.

В апреле три страны также проводили такие учения по противоракетной обороне. Кроме того, тогда же бомбардировщики ВВС США B-52 Stratofortress отработали полеты в рамках совместных учениях с Японией. Маневры проводились в Японском море для демонстрации совместных американо-японских возможностей.

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