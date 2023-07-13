Форпост принял: Япония становится главным союзником НАТО и ЕС в Азии

В Брюсселе 13 июля прошел саммит Япония – ЕС, на который японский премьер Фумио Кисида перелетел прямо с саммита НАТО . Если в Вильнюсе он попытался зацементировать военное партнерство Токио с Западом, то главным акцентом встреч с руководством ЕС стало углубление взаимодействия по вопросам экономической безопасности , прежде всего в сфере передовых технологий. При этом никто уже и не скрывал, что активизация связей Токио как с НАТО, так с ЕС идет в противовес Китаю и России. Подробнее о том, как Япония укрепляется в качестве главной опоры Запада в Азиатско-Тихоокеанском регионе, — в материале «Известий» .

Зачем оно им НАТО

Визит японского премьера Фумио Кисиды в Европу начался с приезда 11 июля в Вильнюс на саммит НАТО. Он стал гостем здесь уже во второй раз подряд — в знак особого внимания альянса к Индо-Тихоокеанскому региону. Событие, правда, было загодя несколько омрачено тем, что, вопреки ранним планам, сторонам пришлось снять с повестки вопрос об открытии в Токио офиса НАТО — третьего после Украины и Грузии представительства блока за пределами территории стран-членов. Всё потому, что резко против этого выступила Франция, лидер которой Эммануэль Макрон счел, причем весьма справедливо, что сфера деятельности НАТО должна ограничиваться Северной Атлантикой.

Но это не сбило позитивного настроя сторон. На саммите в Литве Япония и НАТО представили план сотрудничества, рассчитанный на четыре года и охвативший 16 различных сфер , в том числе совместное противодействие военным угрозам в космосе и борьбу с дезинформацией.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида Фото: REUTERS/OLIVIER MATTHYS

Цель документа — вывести сотрудничество Токио с альянсом на новый уровень, заявлял сам Кисида еще в преддверии саммита. И, судя по заявлениям генсека НАТО Йенса Столтенберга по итогам встречи с японским премьером 12 июля, нового уровня стороны достигли. У НАТО «нет партнера ближе, чем Япония», заметил Столтенберг , подчеркнув, что «безопасность носит не региональный, а глобальный характер». Эту же мысль одной из первых обозначил и Фумио Кисида: новое соглашение, по его словам, стало не только ответом на всё более суровую международную обстановку, но и «признанием того, что безопасность Европы и Индо-Тихоокеанского региона неразделимы».

По словам содиректора Института современных азиатских исследований Университета Темпл в Токио Роберта Дюжаррика, вслед за событиями на Украине и поддержкой действий России лидером Китая Си Цзиньпином, японские политики и общественность стали гораздо больше беспокоиться о безопасности своей страны .

— В результате растет желание укрепить связи с НАТО, чтобы справиться с угрозой, исходящей из центральной Евразии (России и Китая). Так что да, Токио хочет более тесных оборонных связей с европейскими странами НАТО, — сказал эксперт «Известиям», добавив, что курс на укрепление связей и с альянсом, и с Европой наверняка продолжится и после окончания украинского конфликта.

Чипы их связали

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен Фото: REUTERS/Johanna Geron

Упрочив связи Токио с НАТО, 13 июля Фумио Кисида отправился в Брюссель на саммит Япония – Евросоюз. К этому событию стороны также поставили весьма амбициозные цели — запустить новую рамочную программу сотрудничества для укрепления сотрудничества в области морской и кибербезопасности в Восточной Азии . А также договорились и дальше сотрудничать в сфере экономической безопасности.

— Экономическая безопасность — общая забота Японии и ЕС. У нас схожие зависимости, и нам обоим необходимо снизить риск в наших цепочках поставок . Одна из наших целей — снизить чрезмерную зависимость от продуктов, которые жизненно важны для нашей экономики, таких как важнейшее сырье и полупроводники, от нескольких поставщиков, многие из которых базируются в Китае. Я очень рада, что мы заключили соглашения о сотрудничестве по обеим темам, — заметила по итогам встречи с Фумио Кисидой глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В начале июля Токио и Брюссель подписали меморандум о взаимопонимании по обмену информацией о спросе и предложении редких металлов и минералов . Документ предусматривает сотрудничество в области исследований и разработок в области добычи и переработки редкоземельных минералов и усовершенствования цепочек поставок таких ресурсов. Отдельный меморандум был подписан и по полупроводникам : стороны договорились создать механизм быстрого обмена информацией, дабы избежать сбоев в цепочках поставок в случае стихийных бедствий или политических проблем, а также решили начать совместные разработки чипов следующего поколения и обучать инженеров.

Фото: Global Look Press/ChinaFotoPress

Это произошло считаные дни спустя после того, как Китай, на долю которого в 2022 году приходилось около 70% мировой добычи редкоземельных минералов, объявил о введении ограничений на экспорт двух редких металлов — галлия и германия. Среди прочего они используются в компьютерных чипах, волоконно-оптическом оборудовании и очках ночного видения.

Правда, и КНР прибегла к ограничениям не на пустом месте. Еще в прошлом году США ввели ограничения на поставки Китаю, своему главному системному сопернику, ряда продвинутых чипов. А в этом году к аналогичным рестрикциям подключились Япония и Нидерланды . Кроме того, 20 июня Евросоюз обнародовал свою первую стратегию экономической безопасности, в которой красной нитью была прописана идея о недопустимости чрезмерной зависимости от системных конкурентов, к числу которых Брюссель относит Россию и Китай, особенно в сфере высоких технологий. И последняя мера китайцев была большинством воспринята как ответ на действия Запада, хотя официально Пекин не стал увязывать одно с другим.

— Сотрудничество в области полупроводниковой промышленности — наиболее очевидная сфера для Японии и ЕС . Сейчас так много упора делается на связанность экономики с безопасностью, что сектор информационных технологий, который находится на пересечении этих двух направлений, привлекает наибольшее внимание, — сказал «Известиям» профессор политологии в университете Софии в Токио Коичи Накано.

При этом на нынешнем саммите, согласно заявленной повестке, лидеры Евросоюза, хоть он в отличие от НАТО и не военный блок, поднимали и тему усиления сотрудничества с Токио в области безопасности.

Фото: REUTERS/OLIVIER MATTHYS

По словам Коичи Накано, ранее Япония уже предприняла некоторые усилия по установлению более тесных военных связей не только с НАТО, но и, например, с Великобританией. Но нельзя сказать, что эти усилия в отношениях с НАТО, не говоря уже об отдельных европейских странах, за исключением Лондона, принесли плоды.

— В конце концов, НАТО — это альянс, расположенный в Северной Атлантике, а европейские страны не имеют общих границ с Китаем, поэтому не ясно, какие преимущества они могут получить от более тесного военного союза, кроме как угодить США , которые всё чаще рассматривают КНР как потенциального врага, — заметил японский политолог.