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Южная Корея, США и Япония отработали оборону в случае нападения КНДР

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Defense Ministy
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Южная Корея, США и Япония провели трехсторонние учения по противоракетной обороне в международных водах Японского моря в воскресенье, 16 июля, в ответ на запуск КНДР баллистической ракеты «Хвасон-18», сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

По данным вооруженных сил, в учениях приняли участие три эсминца, оснащенных американской системой Aegis: южнокорейский ROKS Yulgok Yi I, американский USS John Finn и японский JS Maya. Согласно легенде, учения были сосредоточены на отработке обнаружения и отслеживания цели, смоделированной с помощью компьютера, и обмене информацией.

«Эти учения стали возможностью усилить способности наших вооруженных сил по реагированию на баллистические ракеты и улучшить сотрудничество в области безопасности между Южной Кореей, США и Японией. Основываясь на мощной системе реагирования наших вооруженных сил и трехсторонней координации, [мы] будем эффективно реагировать на ядерные и ракетные угрозы Северной Кореи», — приводит агентство слова южнокорейского военного чиновника.

В апреле три страны уже проводили такие учения по противоракетной обороне. Учения в июле стали четвертыми за время правления администрации Юн Сук Ёля, которая предприняла усилия по укреплению трехстороннего сотрудничества в борьбе с военными угрозами Пхеньяна.

Кроме того, в четверг, 13 июля, Южная Корея и Соединенные Штаты провели совместные воздушные учения с участием американского стратегического бомбардировщика B-52H.

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14 июля южнокорейский МИД сообщил, что правительство Республики Корея расширило санкции в отношении КНДР из-за запуска межконтинентальной баллистической ракеты. Под ограничения попали действующие и бывшие крупные чиновники КНДР.

Ракета, запущенная Северной Кореей 12 июля, находилась в воздухе 74 минуты и упала в 250 км от Хоккайдо вне пределов исключительной экономической зоны Японии в Японском море. Полет стал самым длительным из 12 ракетных пусков страны.

До этого КНДР запускала баллистическую ракету в сторону Японского моря 15 июня. Тогда информацию подтвердил объединенный комитет начальников штабов Республики Корея.

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