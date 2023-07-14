Южная Корея расширила санкции против КНДР из-за запуска баллистической ракеты

Правительство Республики Корея расширило санкции в отношении КНДР из-за запуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) 12 июля. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщили на сайте южнокорейского МИДа.

Под ограничения попали действующие и бывшие крупные чиновники КНДР, включая директора главного политического бюро Корейской народной армии (КНА) Чон Ген Тхэка, экс-директора департамента пропаганды и агитации Пак Кван Хо и двух основателей компании Congo Aconde.

Утверждается, что упомянутые лица имеют отношение к «разработке ракетно-ядерной программы КНДР, способствуют ее финансированию и занимаются коммерческой деятельностью, нарушающей санкции Совета Безопасности ООН».

Также в список попали три организации, включая Congo Aconde и Chosun Baekho.

Ракета, запущенная Северной Кореей 12 июля, находилась в воздухе 74 минуты и упала в 250 км от Хоккайдо вне пределов исключительной экономической зоны Японии в Японском море. Полет стал самым длительным из 12 ракетных пусков страны.

До этого КНДР запускала баллистическую ракету в сторону Японского моря 15 июня. Тогда информацию подтвердил объединенный комитет начальников штабов Республики Корея.

Ранее, 12 июля, руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен планирует обсудить запуски баллистического оружия Северной Кореи в сторону Японского моря во время встреч со странами — участниками Ассоциации государств Юго-Восточной Азии на этой неделе в Индонезии.

Тогда же Южная Корея и США договорились о дальнейшем укреплении совместных усилий по борьбе с финансированием ракетной программы КНДР. В результате Сеулом были приняты односторонние санкции в отношении северокорейских юридических и физических лиц по восьми различным направлениям.