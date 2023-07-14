Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров и другие участники саммита АСЕАН оделись в национальные рубашки
Мир
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на границе Таджикистана и Афганистана
Армия
Два российских корвета вернулись во Владивосток после выполнения задач в АТР
Общество
В Госдуме предложили запретить продавать алкоголь в супермаркетах
Мир
Южная Корея расширила санкции против КНДР из-за запуска баллистической ракеты
Общество
В МЧС сообщили о полной ликвидации пожара в уральском селе Шайдуриха
Интернет и технологии
Microsoft представила новый шрифт по умолчанию для своих продуктов
Армия
Расчет ТОС «Солнцепек» уничтожил боевиков ВСУ в районе Курдюмовки
Происшествия
ВCУ семь раз за час обстреляли районы Донецка
Экономика
Японская компания Isuzu Motors решила уйти с российского рынка
Армия
Российские минометчики уничтожили пехоту ВСУ в Запорожской области
Армия
Эксперт рассказал об усилении группировки ВМФ России в Черном море
Мир
В конгрессе США не поддержали запрет на передачу кассетных бомб ВСУ

Южная Корея расширила санкции против КНДР из-за запуска баллистической ракеты

0
Фото: TAСС/KCNA
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство Республики Корея расширило санкции в отношении КНДР из-за запуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) 12 июля. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщили на сайте южнокорейского МИДа.

Под ограничения попали действующие и бывшие крупные чиновники КНДР, включая директора главного политического бюро Корейской народной армии (КНА) Чон Ген Тхэка, экс-директора департамента пропаганды и агитации Пак Кван Хо и двух основателей компании Congo Aconde.

Утверждается, что упомянутые лица имеют отношение к «разработке ракетно-ядерной программы КНДР, способствуют ее финансированию и занимаются коммерческой деятельностью, нарушающей санкции Совета Безопасности ООН».

Также в список попали три организации, включая Congo Aconde и Chosun Baekho.

Бомбически реально: КНДР подозревают в подготовке к ядерному испытанию
Что заставляет мир ожидать от Пхеньяна новой провокации

Ракета, запущенная Северной Кореей 12 июля, находилась в воздухе 74 минуты и упала в 250 км от Хоккайдо вне пределов исключительной экономической зоны Японии в Японском море. Полет стал самым длительным из 12 ракетных пусков страны.

До этого КНДР запускала баллистическую ракету в сторону Японского моря 15 июня. Тогда информацию подтвердил объединенный комитет начальников штабов Республики Корея.

Ранее, 12 июля, руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен планирует обсудить запуски баллистического оружия Северной Кореи в сторону Японского моря во время встреч со странами — участниками Ассоциации государств Юго-Восточной Азии на этой неделе в Индонезии.

Тогда же Южная Корея и США договорились о дальнейшем укреплении совместных усилий по борьбе с финансированием ракетной программы КНДР. В результате Сеулом были приняты односторонние санкции в отношении северокорейских юридических и физических лиц по восьми различным направлениям.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023