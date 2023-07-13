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Блинкен обсудит запуски ракет КНДР с участниками АСЕАН в Индонезии

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Фото: TASS/KCNA
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Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует обсудить запуски баллистических ракет КНДР в сторону Японского моря во время встреч со странами-участниками Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на этой неделе в Индонезии. Об этом 12 июля сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

На регулярном брифинге для журналистов Миллер выразил мнение правительства США относительно запусков ракет Северной Кореей.

«Я хотел бы сказать, что Соединенные Штаты решительно осуждают КНДР за проведенное ею испытание межконтинентальной баллистической ракеты. Команда президента по национальной безопасности оценивает ситуацию в тесной координации с нашими союзниками и партнерами, с рядом из них госсекретарь Блинкен встретится в ближайшие дни на саммите АСЕАН», — заявил он.

Миллер подчеркнул, что пуски ракет нарушают множество резолюций Совета Безопасности ООН, а также способствует повышению напряжения в регионе.

«Это свидетельствует о том, что КНДР продолжает отдавать приоритет своим противоправным программам по разработке оружия массового уничтожения и баллистических ракет, а не благополучию своего народа», — заключил дипломат.

Он призвал мир осудить нарушения и призвать КНДР к серьезным переговорам.

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Ранее, 12 июля, Северная Корея запустила баллистическую ракету. Это уже 12-й подобный пуск. Ракета находилась в воздухе 74 минуты и упала в 250 км от Хоккайдо вне пределов исключительной экономической зоны Японии в Японском море. Полет стал самым длительным из ракетных пусков этой страны.

Последний раз КНДР запускала баллистическую ракету в сторону Японского моря 15 июня. Тогда информацию подтвердил объединенный комитет начальников штабов Республики Корея.

Ранее, 12 июня, Южная Корея и США договорились о дальнейшем укреплении совместных усилий по борьбе с финансированием ракетной программы КНДР. С этой целью Сеул менее чем за год ввел односторонние санкции в отношении северокорейских юридических и физических лиц по восьми различным направлениям.

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