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Гонки дронов и лазертаг признали видами спорта в России

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Фото: TASS/EPA/Julian Stratenschulte
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Министерство спорта РФ признало гонки беспилотников и лазерный бой (лазертаг) видами спорта. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник, 24 июля.

Документ подписал министр спорта России Олег Матыцин, а контроль за исполнением приказа возложили на его заместителя Одеса Байсултанова.

По словам главы Федерации лазертага России Дмитрия Солодова, этот вид спорта является самым безопасным, что открывает большие перспективы. Он добавил, что игру интегрируют в курсы начальной военной подготовки.

Солодов отметил, что в России уже более 1,2 млн лазертаг-игроков, планируется создание школьной и студенческой лиг.

В ведомстве также признали видами спорта брейкинг, многоборье ГТО и воздушную гимнастику, пишет Pravda.Ru. Они внесены в реестр видов спорта, которые не являются национальными, военно- и служебно-прикладными, развитие которых осуществляется на общероссийском уровне, пишет сайт kp.ru.

Также к таким видам спорта добавили авиационные гонки и фиджитал-спорт. Дисциплинами последнего признали двоеборье — тактическую стрельбу и ритм-симулятор, отмечает телеканал «360».

Ставка на киберспорт: каким будет призовой фонд «Фиджитал игр» в Казани
И почему этому направлению в России уделяют особое внимание

Как сообщает Life.ru, гонки дронов проводятся в России в рамках фиджитал-игр — тестовых мероприятий перед «Играми будущего», которые пройдут в Казани в 2024 году. Все дисциплины имеют пять вызовов: спорт, скорость, тактика, технология и стратегия. Всего в Казани ожидают более 2 тыс. спортсменов со всех континентов.

Ранее российский фигурист Илья Авербух назвал международный мультиспортивный турнир «Игры будущего», который сочетает в себе классический спорт и киберспорт, движением в правильном направлении, отмечает телеканал «Звезда».

3 июля президент Федерациии компьютерного спорта (ФКС) Дмитрий Смит предложил создать в армии специальные роты для профессиональных киберспортсменов. По его словам, такие роты будут направлены на дистанционное управление, в том числе дронами, и набирать туда стоит преимущественно киберспортсменов, у которых навыки мелкой моторики на порядок выше, чем у обычного геймера. Смит пояснил, что киберспортсмены способны принимать решения за доли секунды и не растеряются там, где обычный человек спасует, отмечает сайт aif.ru.

В июне пресс-служба Федерации компьютерного спорта РФ сообщила, что российские киберспортсмены смогут получать спортивные разряды и звания в дисциплине «тактический трехмерный бой». Отмечается, что это стало возможно благодаря поправкам в положение о Единой всероссийской спортивной классификации.

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