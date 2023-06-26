Россияне смогут получать разряды и звания по компьютерному спорту

Российские киберспортсмены смогут получать спортивные разряды и звания в дисциплине «тактический трехмерный бой». Об этом сообщила пресс-служба Федерации компьютерного спорта РФ (ФКС).

«Соревнованиями, в рамках которых спортсмены смогут получить разряды, станут турниры по игре «Мир танков», которые будут проводиться… совместно с Lesta Games на платформе VK Play», — говорится в публикации.

Отмечается, что это стало возможно благодаря поправкам в положение о Единой всероссийской спортивной классификации.

По словам президента ФКС России Дмитрия Смита, сотрудничество с «Миром танков» и VK Play направлено на популяризацию киберспорта, развитие виртуальных турниров и продвижение отечественных разработок в данной сфере.

Ранее, 21 марта, зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что Россия видит потенциал и ценность в сотрудничестве с Китаем в развитии киберспорта, а также будет рада принять команды КНР на турнирах «Игр будущего» в Казани. По его словам, уже были сделаны шаги навстречу участию китайских команд в российских киберспортивных турнирах.

Киберспортивные «Игры будущего» планируется провести в Казани в 2024 году. Первые киберспортивные соревнования будут проводиться по 16 дисциплинам. Спортивная программа включает в себя состязания по киберспорту, AR/VR, турнир роботов, кибатлетику, гонки дронов и другие.

Ожидается, что в «Играх будущего» примут участие более 2 тыс. профессиональных спортсменов из разных стран. Призовой фонд соревнований составит $25 млн.