Реклама
Прямой эфир
Общество
Аксенов сообщил о возобновлении движения поездов в Джанкойском районе Крыма
Мир
Во Львове неизвестные пытались украсть останки Героя СССР Николая Кузнецова
Экономика
Средняя стоимость «школьного набора» выросла на 7% в 2023 году
Интернет и технологии
Компания Sony намерена снизить стоимость PlayStation 5 в США и Европе
Политика
Путин подписал закон о повышении предельного возраста пребывания граждан в запасе
Авто
В России на 188,5% вырос спрос на подержанные туристические гидроциклы
Авто
ГАЗ приостановил производство на две недели
Политика
Захарова назвала пытавшихся похитить останки Героя СССР Кузнецова некрофилами
Мир
Главу минюста Новой Зеландии уволили из-за обвинений в сопротивлении полиции
Туризм
Ученые НИУ ВШЭ начали тестирование новой технологии в отелях
Пресс-релизы
В Калининградской области Триколор запустил вещание с российского спутника
Происшествия
Мотоциклист погиб в результате ДТП на Рязанском проспекте в Москве
Общество
Синоптик спрогнозировал до +31 градуса в Москве в конце недели
Сюжет:

В ГД не восприняли всерьез слова Резникова о вступлении Украины в НАТО в 2024 году

Депутат Белик: говорить и даже думать о вступлении Украины в НАТО неразумно
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Не стоит серьезно воспринимать заявления представителей киевского режима. Об этом 24 июля сказал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Так он отреагировал на слова главы министерства обороны Украины Алексея Резникова о том, что страну могут принять в НАТО уже следующим летом. Вместе с тем министр признал, что до окончания боевых действий вступление в альянс не представляется возможным. Впрочем, согласно его прогнозам, к лету 2024-го конфликт будет завершен.

«Серьезно относиться к заявлениям властей киевского режима — это не уважать себя. Я хочу напомнить, что ряд так называемых спикеров киевского режима к 1 июня обещали ходить по набережным Ялты, но никого пока, будучи в Севастополе, в Крыму, я не видел из представителей этой страны», — приводит слова Белика «Дума ТВ» для «Известий».

Поэтому говорить и даже думать о вступлении Украины в Североатлантический альянс неразумно, подчеркнул парламентарий.

«Киевскому режиму нужно подумать о том, с какой территории он останется, или останется что-либо у них вообще. Я думаю, что Украина без портов, без Черного моря уже через несколько месяцев станет абсолютно никому неинтересна», — сказал он.

Что касается прогноза Резникова о завершении конфликта в 2024 году, то Белик отметил, что это возможно при выполнении Украиной всех условий России.

«Если они в течение года примут все наши условия, конфликт может завершиться и раньше. У нас есть условия, с которыми мы начинали специальную военную операцию, если они будут выполнены в течение месяца, мы готовы будем садиться за стол переговоров, если нет — мы будем добиваться своего. Все задачи специальной военной операции будут выполнены. А вот когда они будут выполнены, тогда можно говорить о завершении конфликта», — сказал депутат.

«Киевский режим не представляет собой Украину»
Бывший украинский премьер Николай Азаров — о будущем западных регионов своей страны и авторах «плана Зеленского»

20 июля заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ сообщил, что на саммите в Вильнюсе 11–12 июля президенту Украины Владимиру Зеленскому объяснили, что расширение организации привело бы к нежелательному конфликту с Россией.

В тот же день бывший президент США Дональд Трамп назвал безумной идею присоединения Украины к НАТО.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023