В ГД не восприняли всерьез слова Резникова о вступлении Украины в НАТО в 2024 году

Не стоит серьезно воспринимать заявления представителей киевского режима. Об этом 24 июля сказал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Так он отреагировал на слова главы министерства обороны Украины Алексея Резникова о том, что страну могут принять в НАТО уже следующим летом. Вместе с тем министр признал, что до окончания боевых действий вступление в альянс не представляется возможным. Впрочем, согласно его прогнозам, к лету 2024-го конфликт будет завершен.

«Серьезно относиться к заявлениям властей киевского режима — это не уважать себя. Я хочу напомнить, что ряд так называемых спикеров киевского режима к 1 июня обещали ходить по набережным Ялты, но никого пока, будучи в Севастополе, в Крыму, я не видел из представителей этой страны», — приводит слова Белика «Дума ТВ» для «Известий».

Поэтому говорить и даже думать о вступлении Украины в Североатлантический альянс неразумно, подчеркнул парламентарий.

«Киевскому режиму нужно подумать о том, с какой территории он останется, или останется что-либо у них вообще. Я думаю, что Украина без портов, без Черного моря уже через несколько месяцев станет абсолютно никому неинтересна», — сказал он.

Что касается прогноза Резникова о завершении конфликта в 2024 году, то Белик отметил, что это возможно при выполнении Украиной всех условий России.

«Если они в течение года примут все наши условия, конфликт может завершиться и раньше. У нас есть условия, с которыми мы начинали специальную военную операцию, если они будут выполнены в течение месяца, мы готовы будем садиться за стол переговоров, если нет — мы будем добиваться своего. Все задачи специальной военной операции будут выполнены. А вот когда они будут выполнены, тогда можно говорить о завершении конфликта», — сказал депутат.

20 июля заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ сообщил, что на саммите в Вильнюсе 11–12 июля президенту Украины Владимиру Зеленскому объяснили, что расширение организации привело бы к нежелательному конфликту с Россией.

В тот же день бывший президент США Дональд Трамп назвал безумной идею присоединения Украины к НАТО.