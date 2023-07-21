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В НАТО заявили Зеленскому о нежелании конфликта с Россией

НАТО объяснила Зеленскому в Вильнюсе, что альянс не хочет конфликта с РФ
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Фото: Global Look Press/Thomas Trutschel
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В НАТО на саммите в Вильнюсе 11–12 июля объяснили президенту Украины Владимиру Зеленскому, что приглашение Киеву о вступлении в альянс привело бы к конфликту с Россией. Об этом в четверг, 20 июля, заявил заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Мирча Джоанэ на форуме по безопасности, который организован Аспенским институтом.

«Я сказал, что мы не можем сегодня пригласить Украину, потому что это означало бы, что НАТО войдет в конфликт с Россией, что не входит в наши планы», — сообщил он.

Однако, по его словам, прошедший саммит в Вильнюсе помог украинскому государству приблизиться к НАТО.

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Ранее, 18 июля, на Украине назвали Зеленского неудачником после саммита НАТО. Бывший советник экс-главы государства Леонида Кравчука, политолог Олег Соскин заявил, что Зеленский провалил для Украины саммит НАТО в Вильнюсе, так как не добился принятия страны в Североатлантический альянс и увеличения необходимых военных поставок.

10 июля Соскин высмеял планы Зеленского на членство Украины в НАТО. Неоправданные надежды президента Украины на вступление страны в НАТО провоцируют внутриполитическую напряженность, отметил он.

Между тем 17 июля глава Евросовета Шарль Мишель принял решение не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на саммит Евросоюза и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC).

11 июля Зеленский заявил, что результаты саммита НАТО хорошие, но они могли быть идеальными, если бы Украина получила приглашение вступить в альянс. При этом большинство присутствующих на саммите были обескуражены потребительским отношением украинского лидера. Уточняется, что члены американской делегации «были в ярости». Некоторые политики НАТО заявили, что Зеленский таким образом стремился оказать давление на участников альянса и собрать больше союзников.

На первой встрече в рамках саммита члены НАТО 11 июля опубликовали коммюнике, в котором союзники приняли решение, что пригласят Украину, когда достигнут по этому вопросу единогласия, а условия станут подходящими. Так, в документе саммита не отражены ни график, ни дата вступления Киева в альянс.

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