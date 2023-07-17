СМИ сообщили о нежелании главы Евросовета приглашать Зеленского на саммит ЕС

Глава Евросовета Шарль Мишель принял решение не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на саммит Евросоюза и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC). Об этом сообщила испанская газета Vanguardia 17 июля.

«Хотя <...> Владимир Зеленский просил об участии каким-либо образом на саммите, принимающая сторона саммита, глава Евросовета Шарль Мишель пришел к выводу, что лучше его не приглашать», — говорится в публикации.

При этом само заседание стран станет возможностью послушать версии стран Латинской Америки и Карибского бассейна о том, как урегулировать украинский конфликт.

Третий по счету саммит ЕС и CELAC пройдет 17-18 июля в Брюсселе. На нем будут обсуждаться вопросы безопасности, глобальный мир, стабильность, экономические вопросы и другое.

Ранее, 30 июня, стало известно, что ряд латиноамериканских политиков выступили против участия президента Украины в предстоящем саммите. Приглашение Зеленскому на встречу латиноамериканских и южных стран ранее направила председательствующая сейчас в Евросоюзе Испания. Однако ее решение не было согласовано с другими участниками.

Вместе с тем Украина, напротив намерена организовать «саммит мира», куда пригласит страны глобального Юга. Как заявил 15 июля замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква, Бразилию также привлекут к участию в этом саммите.

6 июня Зеленский заявил, что в рамках «саммита мира» западные страны разработают пошаговое решение проблем по всем пунктам украинской «формулы мира». Он отметил, что речь идет о плане, состоящем из 10 пунктов и представленном в прошлом году.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.