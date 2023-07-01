Глобальный Юг смотрит на украинский конфликт иначе, чем Запад, в этом ответ на вопрос, почему на участие в саммите ЕС — Латинская Америка президента Украины Владимира Зеленского некоторые страны наложили вето. Таким мнение поделился сенатор Алексей Пушков.

«Отказ Зеленскому принять участие в саммите ЕС — Латинская Америка. Глобальный Юг в целом смотрит на военный конфликт иначе, чем Запад, и не готов поддерживать Украину», — написал он 1 июля в Telegram-канале.

Пушков пояснил, что Украина надеется завоевать Латинскую Америку через председательство Испании в ЕС. Но первая попытка получилась не очень успешной.

30 июня в издании U.S. News. сообщалось, что ряд лидеров стран Латинской Америки выступили против участия Зеленского в предстоящем саммите Евросоюза и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

21 мая испанские СМИ сообщали, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время одной из встреч на полях саммита G7 в Японии не подошел поприветствовать украинского президента Владимира Зеленского. По информации журналистов, президент Бразилии продолжил сидеть за столом, изучая бумаги и не поднимая глаз.

Тогда же не сложилась и встреча двух президентов. Украинский президент опоздал, и, как предположил президент Бразилии, Зеленский, вероятно, был занят на другой встрече.

Активность Владимира Зеленского на международных форумах возросла на фоне попыток найти больше спонсоров для ведения военных действий, больше поставщиков оружия и боеприпасов. Так он пытается восполнить провалы так называемого «контрнаступления», для которого западные кураторы направляли средства, наемников и оружие.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.