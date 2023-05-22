В Испании заявили об отказе президента Бразилии поприветствовать Зеленского

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время одной из встреч на полях саммита G7 в Японии не подошел поприветствовать украинского президента Владимира Зеленского, сообщила 21 мая испанская газета La Razon.

«На одной из встреч, в которой участвовал Зеленский, прибывшие официальные лица приветствовали его. Лула не только не подошел поздороваться с Зеленским, но и выглядел скрытным, и ему даже было неловко от того, что он находится в одном помещении с ним», — говорится в публикации.

По информации журналистов, президент Бразилии продолжил сидеть за столом, изучая бумаги и не поднимая глаз.

«Когда [журналисты] Зеленского прямо спросили, разочарован ли он тем, что ему не удалось встретиться наедине со своим бразильским коллегой, украинский лидер с некоторым сарказмом признал, что скорее Лула должен быть разочарован», — отмечается в статье.

Вместе с тем накануне портал G1 сообщил, что встреча да Силвы с Зеленским на полях саммита G7 не состоялась из-за того, что украинский президент опоздал. Как предположил сам президент Бразилии, украинский лидер, вероятно, был занят на другой встрече, дополняет «Газета.Ru».

Депутат Госдумы Дмитрий Белик в разговоре с «Известиями» указал, что Зеленский продемонстрировал бестактность и невежливость, не придя на встречу с да Силвой.

Белик добавил, что в рамках своих «гастролей» глава киевского режима предпочитает пожимать руки тем и позировать с теми, кто «подкинет» Киеву еще помощи и если не делом, то словом поддержит «борьбу за демократию», развязанную Западом.