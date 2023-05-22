Президент Бразилии заявил, что Зеленский не пришел на встречу с ним в ходе саммита G7

Встреча президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита G7 не состоялась из-за того, что лидер Украины опоздал, передал слова да Силвы 21 мая портал G1.

«Всё очень просто: у меня была запланирована двусторонняя встреча с Украиной здесь, в этом зале. Мы ждали и получили информацию о том, что они опоздали. Тогда я принял премьер-министра Вьетнама. Когда премьер-министр ушел, Украина не появилась. Конечно, у него [Зеленского] была другая встреча, и он не мог приехать сюда. Я просто передаю то, что произошло», — объяснил ситуацию да Силва.

По словам бразильского президента, Зеленский опоздал на встречу, назначенную на 15:15 по местному времени. Тогда да Силва примерно час беседовал с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем. После нее президент Украины не явился на встречу.

«Я не был разочарован. Я был расстроен, потому что я хотел бы встретиться с ним и обсудить этот вопрос [украинский конфликт], поэтому я договорился с ним здесь, в отеле. Только это. Но Зеленский взрослый человек и знает, что делает», — ответил бразильский президент на вопрос журналистов, был ли он разочарован из-за несостоявшейся встречи.

Ранее, 21 мая, Financial Times сообщила, что президент Бразилии отказался встречаться с Зеленским на полях саммита G7 вопреки просьбам французского лидера Эммануэля Макрона.

19 мая бразильская газета Folha de S.Paulo сообщила, что Зеленский хочет встретиться с президентом Бразилии и премьер-министром Индии на полях саммита G7 в Японии. Газета уточнила, что 21 мая Моди, да Силва и другие члены G7 на рабочей сессии обсудят пути «к мирному, стабильному и процветающему миру».

Лула да Силва с начала российской спецоперации по защите Донбасса выступал за мирное урегулирование и дипломатическое разрешение конфликта. 14 апреля он сказал, что США и Европа должны перестать поощрять украинский конфликт, в том числе поставками оружия Киеву. По его словам, это первое, что необходимо сделать, чтобы прийти к миру.