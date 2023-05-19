Folha узнала о желании Зеленского встретиться с главами Бразилии и Индии на саммите G7

Украинский президент Владимир Зеленский хочет встретиться с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой и премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита G7 в Японии, сообщила 19 мая бразильская газета Folha de S.Paulo (Folha).

«Ожидается, что президент Украины примет участие в заседании лидеров Бразилии и Индии в воскресенье, 21 мая. При этом, по данным агентства PTI, Моди будет готов рассмотреть возможность встречи с Зеленским в субботу, 20 мая», — сообщило издание.

Газета уточнила, что 21 мая Моди, да Силва с США и другими членами G7 на рабочей сессии будут обсуждать пути «к мирному, стабильному и процветающему миру». Ожидается, что бразильский президент выступит за мирные инициативы для Украины за пределами G7, начатые Бразилией, Китаем и африканскими странами во главе с ЮАР.

Первоначально запланированная на 10 часов утра по местному времени сессия была перенесена на 11:45. Моди и да Силва договорились о двусторонней встрече в 10:40, но теперь ожидается, что обе стороны обсудят ситуацию на Украине до того, как присоединиться к сессии с остальными.

Лула да Силва с начала российской спецоперации по защите Донбасса выступал за мирное урегулирование и дипломатическое разрешение конфликта. 14 апреля он сказал, что США и Европа должны перестать поощрять украинский конфликт, в том числе поставками оружия Киеву. По его словам, это первое, что необходимо сделать, чтобы прийти к миру.

19 мая руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак подтвердил информацию о том, что Зеленский посетит саммит G7 в Японии и проведет встречу с американским президентом Джо Байденом.

Накануне газета The Financial Times со ссылкой на европейского чиновника сообщила, что лидеры G7 обсудят предложение о проведении мирного саммита по Украине во время трехдневной встречи в Хиросиме в ответ на запрос Зеленского.

В свою очередь, сенатор Совета Федерации Сергей Цеков в разговоре с «Известиями» отметил, что украинскому лидеру выгоден конфликт на территории его страны, а все его мирные инициативы — лишь видимость.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти России объявили 24 февраля 2022 года в результате обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.