Президент Украины Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в рамках «саммита мира» страны Запада разработают пошаговое решение проблем по всем пунктам украинской «формулы мира».

Он отметил, что речь идет о плане, состоящем из 10 пунктов. Запад намерен придумать механизмы для реализации этого плана, который правительство России назвало абсолютно недопустимым.

«Потом все вместе будут давить на Россию, кто чем сможет», — сказал Зеленский в ходе пресс-конференции.

Ранее, 2 июня, член комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет сказал, что так называемая формула мира, предложенная Зеленским, является утопией. По его словам, президент пытается выиграть время для восполнения потерь украинской армии, подчеркнув, что Украина давно не имеет голоса и «все рычаги управления тянутся к купившим их англосаксам».

30 мая стало известно, что Киев планирует организовать международный саммит без участия Москвы. По словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, участие в саммите примут государства — партнеры Украины.

До этого, 3 марта, в МИД РФ заявили, что «формула мира» Зеленского на деле направлена на создание коалиции против России. В министерстве также обратили внимание на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в интервью немецкому изданию Focus о том, что примирение Киева и Москвы невозможно в ближайшие 100 лет. Там же добавили, что Киев всё чаще вводит ограничительные меры «на 50 лет», что, видимо, отражает его оценки продолжительности конфликта.

Ранее, 15 ноября, Зеленский озвучил свой план по достижению мира. Он состоит из 10 пунктов, среди которых — обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, вывод российских войск, восстановление территориальной целостности Украины, возмещение стране убытков от боевых действий за счет российских активов.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 13 декабря отметил, что украинской стороне необходимо принимать во внимание те реалии, которые сложились в настоящее время, в том числе вхождение новых территорий в состав РФ по итогам референдумов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.