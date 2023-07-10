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Экс-советник Кучмы высмеял планы Зеленского на членство Украины в НАТО

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Фото: TASS/OLIVIER MATTHYS
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Неоправданные надежды президента Украины Владимира Зеленского на вступление страны в НАТО провоцируют внутриполитическую напряженность. Таким мнением 8 июля поделился на своем YouTube-канале бывший советник экс-главы государства Леонида Кравчука, политолог Олег Соскин.

«Зеленский, не раскатывай губу, никакого НАТО тебе не будет. <…> Запад обдурил», — подчеркнул он.

По мнению Соскина, попытки добиться членства в Североатлантическом альянсе привели к разрушению Украины и было бы куда правильнее начать переговоры о прекращении огня. Теперь же население страны находится в тяжелом экономическом и социальном положении, а рейтинг Зеленского стремительно падает. В конечном итоге, заметил политолог, это может привести к революции.

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9 июля вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сообщила, что властям придется «пересмотреть стратегию», если на саммите НАТО в Вильнюсе 11–12 июля страна не получит приглашение присоединиться к блоку. В таком случае акцент сместится на гарантии безопасности Киеву со стороны Запада.

Тогда же президент США Джо Байден заявил, что среди стран НАТО нет единого мнения по поводу приглашения Украины в НАТО прямо сейчас. Он отметил, что Киеву сначала необходимо выполнить ряд требований.

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба сказал, что после проведения саммита в Вильнюсе путь в НАТО станет короче. Вместе с тем он пожаловался, что приглашения к членству до сих пор не поступало и ясности по этому вопросу нет.

В свою очередь руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов 5 июля заявил, что предстоящий саммит не удовлетворит ожидания Киева.

До этого, 27 июня, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что для приглашения Украины в НАТО есть свои основания, но не назвал их. Он заявил, что у него есть полное понимание гарантий безопасности страны до того, как она присоединится к альянсу.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически государство уже находится в альянсе и соответствует его стандартам.

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