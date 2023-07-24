Полиция разогнала сторонников судебной реформы в Тель-Авиве

Группа демонстрантов, выступающих за судебные реформы, ненадолго заблокировала шоссе Аялон на востоке Тель-Авива. Об этом 23 июля сообщила газета The Times of Israel.

Несколько митингующих вышли вышли на проезжую часть, после чего их разогнали полицейские. Один человек, при этом, был задержан.

Движение по трассе к настоящему времени восстановлено.

Как добавило издание, до сих пор подобные происшествия на трассе Аялон регулярно происходили с участием протестующих против судебной реформы. Правоохранители разгоняли их, используя водометы.

Днем ранее газета The Times of Israel сообщала, что около 10 тыс. резервистов Армии обороны Израиля откажутся добровольно являться на службу, в случае если будет продвигаться утверждение судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху. Отмечалось, что солдаты запаса присоединились к протесту пилотов израильских военно-воздушных сил (ВВС), которые днем ранее также заявили о намерении отказаться от службы в резерве.

Также в этот день сообщалось, что тысячи граждан подошли к Иерусалиму в рамках массового шествия против судебной реформы правительства. Протестный марш начался несколько дней назад. Тогда небольшая группа активистов двинулась из Тель-Авива в направлении священного города. Большая часть маршрута проходила в сильную жару, участникам приходилось двигаться в гору.

20 июля израильские СМИ сообщали, что полиция применила водометы для разгона митингующих против судебной реформы на шоссе Аялон. При этом некоторые протестующие зажгли огонь на северной части шоссе.

Акции протеста продолжаются в Израиле с начала года. Они проходят против судебной реформы, которая должна дать кнессету больший контроль над судебной системой. Кнессет получит полномочия отменять решения Верховного суда в отношении законов и решений правительства, а также назначать его судей.