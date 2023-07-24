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Полиция разогнала сторонников судебной реформы в Тель-Авиве

Сторонники судебной реформы перекрыли шоссе в Тель-Авиве, один задержан
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Фото: REUTERS/Ilan Rosenberg
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Группа демонстрантов, выступающих за судебные реформы, ненадолго заблокировала шоссе Аялон на востоке Тель-Авива. Об этом 23 июля сообщила газета The Times of Israel.

Несколько митингующих вышли вышли на проезжую часть, после чего их разогнали полицейские. Один человек, при этом, был задержан.

Движение по трассе к настоящему времени восстановлено.

Как добавило издание, до сих пор подобные происшествия на трассе Аялон регулярно происходили с участием протестующих против судебной реформы. Правоохранители разгоняли их, используя водометы.

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Днем ранее газета The Times of Israel сообщала, что около 10 тыс. резервистов Армии обороны Израиля откажутся добровольно являться на службу, в случае если будет продвигаться утверждение судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху. Отмечалось, что солдаты запаса присоединились к протесту пилотов израильских военно-воздушных сил (ВВС), которые днем ранее также заявили о намерении отказаться от службы в резерве.

Также в этот день сообщалось, что тысячи граждан подошли к Иерусалиму в рамках массового шествия против судебной реформы правительства. Протестный марш начался несколько дней назад. Тогда небольшая группа активистов двинулась из Тель-Авива в направлении священного города. Большая часть маршрута проходила в сильную жару, участникам приходилось двигаться в гору.

20 июля израильские СМИ сообщали, что полиция применила водометы для разгона митингующих против судебной реформы на шоссе Аялон. При этом некоторые протестующие зажгли огонь на северной части шоссе.

Акции протеста продолжаются в Израиле с начала года. Они проходят против судебной реформы, которая должна дать кнессету больший контроль над судебной системой. Кнессет получит полномочия отменять решения Верховного суда в отношении законов и решений правительства, а также назначать его судей.

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