Росгвардия показала кадры с места ликвидации захватившего дом в Истре

Росгвардия 22 июля показала кадры с места ликвидации вооруженного мужчины, захватившего коттедж в поселке Шервуд в подмосковной Истре.

Как рассказала помощник начальника ГУ Росгвардии по Подмосковью по взаимодействию со СМИ Софья Хотина, спецназ действовал максимально осторожно при осмотре дома и задействовал в работе квадрокоптеры.

Она пояснила, что потерь среди личного состава допущено не было, сейчас здание осматривают саперы.

Кроме того, Хотина заявила, что в арсенале злоумышленника было несколько единиц автоматического оружия, гранаты, боеприпасы и зажигательные смеси.

22 июля в коттеджном поселке мужчина проник в частный дом. На место произошедшего прибыли сотрудники ЧОП вместе с участковым полиции. Злоумышленник, угрожая оружием, заставил сотрудника полиции и работника ЧОПа войти в дом, где попытался удерживать их. Последним удалось покинуть здание. Мужчина при этом забаррикадировался в домовладении. Глава городского округа Истра Татьяна Витушева сообщала, что он психически нездоров.

Когда на место происшествия прибыли правоохранители, он открыл огонь по ним. В результате вооруженного нападения мужчину ликвидировали при задержании.

СК возбудил уголовное дело в отношении мужчины по ст. 318 и 317 УК РФ («Угроза применения насилия и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов»).