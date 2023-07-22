У захватившего дом в Истре был целый арсенал оружия

У мужчины, захватившего коттедж в поселке Шервуд в подмосковной Истре, был целый арсенал, сообщил 22 июля «Известиям» официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Он отметил, что у злоумышленника было несколько единиц автоматического оружия, гранаты, боеприпасы, а также зажигательные смеси.



По его словам, правоохранители уговаривали мужчину сложить оружие, но он в ответ открыл огонь. В результате чего бойцы СОБР «Булат» были вынуждены ликвидировать преступника, поскольку он представлял угрозу жизни жителям поселка.



Грибакин отметил, что в результате слаженных действий потерь среди личного состава росгвардейцев не было допущено.

«В настоящее время здание обследуют саперы ОМОН «Русич» подмосковного главка Росгвардии, после к работе приступит следственно-оперативная группа», — сказал он.

22 июля в коттеджном поселке «Шервуд» работникам частной охранной организации поступило сообщение о проникновении в дом. Сотрудники ЧОП вместе с участковым полиции подошли к коттеджу и увидели мужчину. Неизвестный вышел к ним, угрожая оружием, заставил сотрудника полиции и работника ЧОПа войти в дом, где попытался удерживать их. Последним удалось покинуть здание. Злоумышленник при этом забаррикадировался в домовладении. Глава городского округа Истра Татьяна Витушева сообщала, что мужчина психически нездоров.



Когда на место происшествия прибыли правоохранители, он открыл огонь по ним. В результате вооруженного нападения мужчину ликвидировали при задержании.



СК возбудил уголовное дело в отношении мужчины по ст. 318 и 317 УК РФ («Угроза применения насилия и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов»).