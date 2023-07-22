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Захватившего дом в Истре вооруженного мужчину ликвидировали при задержании

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Фото: соцсети
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Захватившего дом в подмосковной Истре вооруженного мужчину ликвидировали при задержании, сообщил в субботу, 22 июля, источник «Известий».

У преступника был значительный арсенал, на месте происшествия работают саперы Росгвардии, рассказал собеседник.

Позднее ликвидацию мужчины подтвердили также в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

«Поскольку гражданин на законные требования сотрудников полиции не реагировал, призывы сдаться проигнорировал, производил выстрелы в сторону сотрудников правоохранительных органов, было принято решение о проведении силового задержания, в ходе которого было применено табельное оружие и специальные средства. В результате принятых мер правонарушитель был нейтрализован», — сказано в сообщении ведомства.

Глава городского округа Истра Татьяна Витушева сообщала, что мужчина психически нездоров.

Ранее в этот день участковый уполномоченный полиции вместе с работником частной охранной организации подошли к дому в коттеджном поселке «Шервуд», в котором находился злоумышленник. Неизвестный вышел к ним, угрожая оружием, заставил сотрудника полиции и работника ЧОПа войти в дом, где попытался удерживать их. Последним удалось покинуть здание. Злоумышленник при этом забаррикадировался в домовладении.

СК возбудил уголовное дело в отношении мужчины по ст. 318 и 317 УК РФ («Угроза применения насилия и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов»).

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