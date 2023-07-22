Захвативший коттедж в Подмосковье вооруженный мужчина психически нездоров

Злоумышленник, проникший с оружием в дом в коттеджном поселке «Шервуд» под подмосковной Истрой, психически нездоров. Об этом в субботу, 22 июля, сообщила глава городского округа Татьяна Витушева.

«<…> Была совершена попытка взлома частного домовладения со стороны леса. Налетчик, одетый в камуфляж и представившийся Вячеславом, действовал в одиночку, вооружен автоматом Калашникова с запасом патронов. Выяснено, что человек является психически нездоровым, приехал в Московскую область из Сибири», — написала Витушева в своем Telegram-канале.

Она добавила, что на место прибыли сотрудники СОБРа. Они начали вести переговоры с мужчиной. В настоящее время территория захваченного коттеджа оцеплена.

Ранее в этот день сотрудники полиции вместе с работником частной охранной организации подошли к дому, в котором находился злоумышленник. Неизвестный вышел к ним, угрожая оружием, заставил сотрудника полиции и работника ЧОП войти в дом, где попытался удерживать их. Последним удалось покинуть здание. Злоумышленник при этом забаррикадировался в домовладении.

СК возбудил уголовное дело в отношении мужчины по ст. 318 и 317 УК РФ («Угроза применения насилия и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов»).