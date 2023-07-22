Американский сериал «Ходячие мертвецы: Мертвый город» продлили на второй сезон. Об этом стало известно из тизера, опубликованного на официальном канале телесериала в YouTube 21 июля.

Отмечается, что шоу стало самым популярным проектом сервиса AMC+.

События сериала разворачиваются во вселенной «Ходячих мертвецов» и рассказывают о том, как заклятые враги Ниган и Мэгги отправляются в Нью-Йорк, чтобы спасти сына Мэгги Хершела Ри. Главные роли исполняют Джеффри Дин Морган и Лорен Коэн.

В первый сезон сериала вошло шесть эпизодов, финальная серия вышла в воскресенье, 20 июля.

По данным The Hollywood Reporter, помимо «Мертвого города» состоится и премьера спин-оффа оригинального сериала про одного из главных героев шоу «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон». Она запланирована на 10 сентября.

Ранее, в январе, сообщалось, что третий безымянный спин-офф, который посвятят героям сериала Рику и Мишонн, появится только в 2024 году.