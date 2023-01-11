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Названы примерные даты релиза спин-оффов сериала «Ходячие мертвецы»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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У сериала «Ходячие мертвецы» появятся как минимум три спин-оффа, два из которых выйдут уже в текущем году. Как сообщило 10 января издание Variety, свои новинки анонсировал телеканал AMC.

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Так, в июне 2023 года выйдет отдельный фильм про Нигана (Джеффри Дин Морган) и Мэгги (Лорен Коэн) «Ходячие мертвецы: Мертвый город» (The Walking Dead: Dead City), хотя ранее он был запланирован на апрель. Позже состоится премьера еще одного спин-оффа о Дэриле (Норман Ридус) — «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон».

Третий безымянный спин-офф, который посвятят героям Рика и Мишонн, появится только в 2024 году.

Одновременно с этим канал AMC закрыл сериал «Бойтесь ходячих мертвецов». Его последний, восьмой сезон начнет выходить с 14 мая. Еще шесть серий выйдут позднее в этом же году.

Ранее стало известно, что в ночь на понедельник, 21 ноября, в США был показан последний эпизод «Ходячих мертвецов». Сезон, насчитывающий 24 серии, стал самым длинным из 11 сезонов проекта канала AMC. Как отметил один из критиков, он почувствовал себя разочарованным, поскольку финал был слишком скомканным и очевидным, а завершающий сериал конфликт — плохо проработанным.

Сериал, длившийся 12 лет, рассказывает о группе людей, пытающихся выжить во время зомби-апокалипсиса. Режиссером проекта на основе комикса «Ходячие мертвецы» Роберта Киркмана, Тони Мура и Чарли Адларда является Фрэнк Дарабонт, известный своими фильмами «Побег из Шоушенка» и «Зеленая миля».

Первый эпизод «Ходячих мертвецов» был показан 31 октября 2010 года. Сообщалось, что, несмотря на завершение флагманского сериала, вселенная «Ходячих мертвецов» продолжит развиваться в многочисленных спин-оффах.

Ранее, 21 сентября, стало известно, что актер Норман Ридус, известный по съемкам в сериале «Ходячие мертвецы», удостоился персональной звезды на Аллее славы в Голливуде. Церемония установки звезды прошла 27 сентября. Ридус стал 2734-м обладателем собственной таблички, вмонтированной в тротуар Голливудского бульвара.

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